Hoppa! Halsema neemt Rutte onder vuur, vindt dat de terrassen weer open moeten: ‘Mensen hebben veel opgegeven!’

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is kritisch op de recente versoepelingen van het kabinet. Ze is namelijk van mening dat het kabinet ook serieus had moeten kijken naar de opening van terrassen. Mensen zijn “al bijna een jaar solidair geweest” met de coronaregels en mensen snakken, zeker met het mooie weer, naar wat vrijheid aldus Halsema. Geef ze dat, vindt de voormalige politiek leider van GroenLinks.



Het kabinetsbeleid ligt in allerlei gemeenten onder vuur. Niet alleen op Schiermonnikoog, waar de hotels en restaurants op 16 maart gewoon brutaal de deuren gaan openen. Of op Urk, waar anti-lockdownpoliticus Thierry Baudet de gevierde man is. Ook in plaatsen zoals Hilversum, waar PvdA’er Pieter Broertjes de scepter zwaait, en nu zelfs in… Amsterdam. Daar verkondigt burgemeester Femke Halsema dat het eens afgelopen moeten zijn met dat hardvochtige lockdownbeleid. Dus: gooi in ieder geval de terrassen open, vindt de burgermoeder van de hoofdstad.

Gedurende deze coronacrisis heeft Halsema zich wel vaker kritisch opgesteld tegenover het coronabeleid. Maar nu heeft ze daadwerkelijk een oproep gedaan tot heroverweging van beleidskeuzes. Het Parool meldt dat Halsema alle begrip heeft voor mensen die door de naderende lente naar buiten willen. Ze zegt onder meer het volgende:

“Ik verbaas mij dat sommigen de drukte in de parken individualistisch gedrag noemen. Natuurlijk moet je afstand houden, maar veel mensen zijn bijna een jaar lang solidair geweest met kwetsbaren en hebben veel opgegeven. Mensen geven zichzelf nu steeds vaker een dagje vrijaf.”

Halsema kaart een terecht probleem aan: de rek is er bij velen uit. Al bijna een jaar duurt deze crisis en de afgelopen maanden was een uiterst deprimerende periode met zeer verregaande maatregelen die flink wat vrijheden heeft ingeperkt. Nu het weer wat warmer wordt is het onmogelijk om mensen binnen te houden. Beter kan je ervoor zorgen dat buiten alles goed geregeld is, en dat er strikte én duidelijke regels en plannen klaarliggen in plaats van dat mensen op een kluitje gaan zitten in parken ‒ wat nu het enige is wat ‘open’ is.

Vandaar dat Halsema ook een oproep doet aan het kabinet om zo snel mogelijk te kijken naar versoepelingen voor buiten:

“Ik roep het kabinet op: kijk begin maart als het mogelijk is naar de terrassen, zodat we de publieke ruimte kunnen reguleren. Of denk aan doorstroomruimtes zoals Artis. Mensen verlangen ernaar om elkaar te zien en dan is buiten echt het veiligst.”

We zijn het zéker niet elke dag eens met de praatjes van de ecosocialistische eerste burger van Amsterdam. Maar guess what? Vandaag wel. Kabinet, stop dus met dat krenterige gedoe en laat ook de horeca-ondernemers weer wat geld verdienen. Dus hup, openen die terrassen!