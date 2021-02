Schiermonnikoog rebelleert: 16 maart gooien hotels en restaurants hun deuren open. ‘We pikken het niet meer’

Hotels en restaurants op Schiermonnikoog zijn he-le-maal klaar met het wanstaltige dictatoriale coronawanbeleid van het rampenkabinet Rutte III. Zij houden het op deze manier niet meer vol, en stellen terecht dat het beleid hen nodeloos tot het kind van de rekening gaat. Daarom gaan ze op 16 maart gewoon open, of het kabinet dat nou leuk vindt of niet.

De horeca op Schiermonnikoog is er klaar mee. Zij gaan open. Of het kabinet dat nou prima vindt of niet. Het interesseert ze niet meer. Ondernemers, obers, receptiemedewerkers, schoonmaaksters… en al die anderen moeten ook gewoon voor hun gezin kunnen zorgen. “De onvrede onder de horeca is zeer groot geworden,” zegt Remko de Bruijne, eigenaar van Hotel Graaf Bernstorff, in de Leeuwarder Courant. “We pikken het niet meer.”

“Er wordt ons geen enkel licht in de tunnel geboden,” gaat hij verder. “Op 16 maart, een jaar na het begin van de coronamaatregelen, gaan onze restaurants open.”

Wettelijk gezien mogen mensen natuurlijk niet opgeroepen worden om hun bedrijven open te gooien als dit in strijd met de wet is. Zeker in coronatijden is dat van belang, want de overheid bestraft een ieder die de gestoorde, dictatoriale, doorgedraaide coronamaatregelen op zo’n manier durft te overtreden keihard.

Maar moreel gezien kun je het deze ondernemers natuurlijk helemaal niet kwalijk nemen. Ze zitten er door heen. Het is niet meer te doen. Ze verdienen geen cent. Ze kunnen verdomme niet eens meer voor hun eigen gezin zorgen! Het doorgedraaide overheidsbeleid brengt deze mensen aan de bedelstaf.

Het over en voorbij zijn. De overheid moet nú naar deze ondernemers luisteren. Het gaat zo niet meer. Genoeg is genoeg. Alles moet open gezet worden. Als mensen ziek worden, op de IC terechtkomen en erger, doordat ze op hoogbejaarde leeftijd besmet raken met het coronavirus. Nou, dan zij dat maar zo. We kunnen niet collectief zelfmoord plegen in een wanhopige poging hoogbejaarde ouderen met comorbiditeiten nog een paar maanden extra te geven.