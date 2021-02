Kijk dan! D66-organenkaper Pia Dijkstra snapt ook verplichte bedenktermijn bij abortus niet

D66 doet weer een dappere poging om vrouwen als slachtoffers weg te zetten en de partij presenteert zichzelf als prins op het witte paard. D66-Kamerlid Pia Dijkstra pleitte bij Jinek voor het schrappen van de verplichte bedenktermijn van abortus, zogenaamd om vrouwen meer autonomie te geven. Grote onzin!

Daar gaan we weer: D66 staat met orgaandonatiekoningin Pia Dijkstra grandioos uit hun nek te zwetsen, ditmaal over de verplichte beslistermijn bij het laten uitvoeren van een abortus. Dijkstra maakt daar een heel theaterstuk van bij Jinek gisteravond:

''Ik wil de verplichte bedenktijd van vijf dagen er uit'', aldus Pia Dijkstra van D66 over de abortuswet. #Jinek pic.twitter.com/xi2AyM7kRG — Jinek (@Jinek_RTL) February 18, 2021

Dijkstra zegt in het filmpje over ongewenst zwanger worden: “Maar vooral, en dat vind ik het allerbelangrijkste: vrouwen hoeven niet verteld te worden hoelang zij moeten nadenken. Dat kunnen ze heel goed zelf uitmaken.”

Ze licht toe: “Want uit die evaluatie blijkt ook dat vrouwen soms veel langer de tijd nemen om na te denken, maar soms ook al van tevoren hebben gedacht: als ik ooit in zo’n situatie terechtkom dan, en in die omstandigheden, dan wil ik dat niet. Dus de autonome beslissing van de vrouw wordt eigenlijk hier voorgeschreven: ‘Een vrouw kan dat zelf niet, dus die schrijven we voor, die verplichten we vijf dagen na te denken. Kan eruit.”

Dit is echt een gevaarlijk spelletje wat D66 hier speelt. Het is namelijk allemaal leuk en aardig dat vrouwen alvast hebben nagedacht over wat ze zullen gaan doen als ze ongewenst zwanger worden, maar daar gaat die bedenktijd helemaal niet over. Die is er namelijk voor het geval dat vrouwen, bijvoorbeeld na een verkrachting, zo’n psychische en emotionele klap te verduren hebben gekregen, dat hun hele wereld wel eens op de kop kan staan. Of wanneer een vrouw wellicht wel door iemand anders wordt gedwongen om zo’n keuze te maken.

Wie in een dergelijke staat verkeert is mogelijk niet meer dezelfde rationele persoon als die voor dat incident, en heeeft in zo’n geval wel degelijk even tijd nodig om zoiets ingrijpends als een abortus fatsoenlijk te kunnen overwegen. De Rijksoverheid zegt er het volgende over:

“Dit is omdat u vrijwillig en welbewust moet kunnen kiezen voor een abortus. Ook moet de behandelend arts er zeker van zijn dat uw keuze vrijwillig en weloverwogen is.”

Duidelijke taal. Het is absurd dat een partij als D66 dit afdoet als betutteling vanuit de overheid jegens vrouwen. En het is nog erger dat ze hier een kwestie van vrouwenemancipatie van proberen te maken, waarmee ze vrouwen juist misleiden en ophitsen om tegen hun eigen belangen te gaan stemmen!

We kunnen dus volstraan met het inkorten van een beslistermijn. Ik heb het niet het exemplaar die D66 bedoelt, maar het aantal dagen dat we nog te gaan hebben totdat we mogen stemmen en we eens even een aantal D66-zetels uit de Tweede Kamer kunnen gaan aborteren!