Kijk! Farid Azarkan en Geert Wilders voeren oorlog tegen elkaar: ‘Ik ben het spuugzat!”

Tijdens het lijsttrekkersdebat op NPO Radio 1 gingen Farid Azarkan van Denk en Geert Wilders van de PVV gisteravond he-le-maal los op elkaar. Azarkan beschuldigde Wilders van het systematisch beledigen van moslims. “Ik ben het spuugzat!” beet hij Wilders toe. Waarop die antwoordde dat Azarkan een “ideologie” aanhangt die in zijn ogen vrouwen, christenen en homoseksuelen systematisch onderdrukt. “Er is geen islamitisch land op aarde, meneer Azarkan, waar zij met respect worden behandeld.”

Als je Azarkan en Wilders tegenover elkaar zet weet je dat er vuurwerk komt. En ja, dat was gisteren dan ook het geval tijdens het lijsttrekkersdebat. De twee partijleiders weigerden pas op de plaats te maken en vielen elkaar keihard aan.

'Uw ideologie deugt niet', zegt Geert Wilders tegen Farid Azarkan #DENK. Hij reageert: 'maar de islam behandelt vrouwen met meer respect dan #PVV.' #Radio1debat #verkiezingsdebat pic.twitter.com/XlQTcCYgE7 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) February 26, 2021

Azarkan begon feitelijk door Wilders weg te zetten als een racist en een fascist. “In 2004 zei de heer Wilders, ‘de islam is een te respecteren godsdienst.’ En toen hij doorhad, toen hij voor zichzelf begon, zijn eigen toko, toen moest hij iets gaan vertellen waardoor hij populair werd. En wat hij gedaan heeft is eigenlijk moslims consequent weggezet als negatief. Als slecht. En bij alles wat er zich voordeed haalt hij dat erbij. Dat kan hij elke dag doen in de Kamer. En ik ben dat spuugzat! En ik wil dat bestrijden! En wat ik zie is dat politieke partijen, die doen dat echt onvoldoende. Daarom zit ik in de politiek.”

“Luister, ik word hier voor racist en fascist [uitgescholden],” reageerde Wilders daarop omdat de moderator over wilde schakelen naar Ploumen van de PvdA. Ja, die mocht er ook bijzitten en toekijken. “Ik ga hier wel even op reageren, want ik laat me niet zomaar voor fascist uitschelden.”

“We moeten het durven benoemen!” interrumpeerde Azarkan vervolgens.

“Maar luister, reageer eens op wat ik zeg. U mag schelden, dat ben ik van u allemaal geweld, maar ik noem allemaal feiten en u reageert daar allemaal niet op,” reageerde Wilders daarop.

En toen schakelde de PVV’er over op zijn favoriete onderwerp, de islam. Of eigenlijk: de radicale interpretatie van de islam die hij als PVV’er deelt met extremistische terreurorganisaties.

“Nederland wordt er niet fraaier op. We verliezen onze identiteit,” zei Wilders. En de islam – helaas – als het gaat om vrouwen, als het gaat om homo’s, en als het gaat om afvalligen, als het gaat om christenen – ja, er is geen islamitisch land in de wereld meneer Azarkan waar zij met respect worden behandeld. Dus als u het over respect heeft, kijk eens naar uw eigen ideologie, want die déúgt niet. En in Nederland Is. Daar. Geen. Plaats. Voor.”

“De islam behandelt vrouwen met meer respect dan uw partij,” reageerde Azarkan daar op zijn beurt weer op. “U staat toe dat Dion Graus in uw partij, die zijn eigen vrouw, een fractiemedewerker, laat misbruiken door beveiligers. En u doet daar niets tegen. U beschermt haar niet. Dus u kunt wel de mond vol hebben van het beschermen van vrouwen, maar wat u doet is oogluikend toestaan – en ik vraag me af waarom dat is – oogluikend toestaan…”

En alweer, onderbrak Wilders Azarkan op dat moment, “gaat u niet in op wat ik zeg.”

Het is niet bekend of de twee na hun debat nog even samen een drankje hebben gedaan, maar de kijker vreest natuurlijk van niet. Want ze konden elkaar spreekwoordelijk wel wurgen gisteravond.