Kijk! Van der Staaij (SGP) draait avondklokprutser Rutte de duimschroeven aan: ‘Ik wil voor vanavond duidelijkheid!’

De Nederlandse Staat lijkt geen genoegen te nemen met het oordeel van de Haagse rechtbank. Ze gaan in hoger beroep tegen de uitspraak dat de avondklok niet rechtsgeldig zou zijn. Via een ‘turbo spoedappèl’ hoopt men ervoor te kunnen zorgen dat de avondklok in ieder geval vanavond nog geldig is. Hoe dan ook moet er vanavond duidelijkheid geboden worden, eist Kees van der Staaij (SGP).



De Nederlandse Staat heeft zich nog niet genoeg geblameerd en probeert in een hoger beroep alsnog de avondklok te kunnen verdedigen. Vandaag om 16.00 uur vindt het beroep plaats zo meldt het AD. Het kabinet hoopt hiermee te bereiken dat de avondklok vanavond nog in ieder geval geldig is.

Ondertussen neemt de onrust in Den Haag toe. SGP-Kamerlid Kees van der Staaij, die vorige week het kabinet al wees op de onjuiste juridische basis van de avondklok, is van mening dat Nederland zo spoedig mogelijk duidelijkheid nodig heeft.

“Je had tijd genoeg om een gewone wet te kunnen maken, zo lees ik de uitspraak. Het kabinet is nu aan zet om hier op te reageren. Het is op dit moment een heel onduidelijke situatie.”

Van der Staaij kaart hier een serieus probleem aan. Enerzijds horen we dat rechter de avondklok per direct van tafel veegt maar ondertussen probeert de Staat via een hoger beroep alsnog de avondklok te verlengen. Dit zorgt natuurlijk alleen maar voor onduidelijkheid en onrust. We hebben inderdaad voor vanavond helderheid nodig. De rechter heeft al gezegd dat de avondklok niet rechtsgeldig is en het is nu aan het kabinet om hun blunder toe te geven, niet om allerlei juridische spelletjes te spelen om de eigen zin door te drijven.

De avondklok was al vanaf het begin een omstreden maatregel. In andere landen was een duidelijk effect niet zichtbaar, en ondertussen was de weerstand in Nederland tegen deze maatregel bijzonder groot. Toch heeft de regering deze klok ingevoerd, met behulp van een wet die helemaal niet mocht worden gebruikt hiervoor.

Kortom: het wordt tijd dat het kabinet haar fout gaat erkennen. Laat de avondklok liggen op de mestvaalt der gesneuvelde kabinetsplannen en verschaf duidelijkheid. Lijkt me een heldere koers, toch?