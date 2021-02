Wilders reageert op avondklok-gepruts van kabinet: ‘Rutte heeft Nederland ten onrechte opgesloten!’

Het avondklokkabinet is nog nauwelijks bijgekomen van de eerste klap in de rechtszaal of ze mogen de volgende klap ontvangen ‒ in de Tweede Kamer. De kritische oppositiepartijen konden het niet laten om een sneer uit te delen richting de “prutsers” van het kabinet. Al tijden ageren politici zoals Wilders, Kuzu, Van der Staaij en Van Haga tegen de disproportionele maatregel van de avondklok en de rechter oordeelt nu ook dat deze maatregel nooit op deze manier had mogen worden ingevoerd.

De Haagse rechtbank heeft vanochtend het immer blunderende kabinet-Rutte III flink voor schut weten te zetten. Het kabinet heeft gebruik gemaakt van de Wbbbg-wet om een avondklok in te voeren, terwijl dit juridisch gezien helemaal niet mogelijk was. De avondklok is hiermee onmiddellijk van tafel geveegd. Politici van de oppositie waren maar al te blij met deze uitspraak.

Ondanks de tal van signalen heeft het kabinet ten onrechte gebruik gemaakt van de Wbbbg-wet. Oppositieleider Geert Wilders vaardigt daarom een keihard oordeel uit:

Rutte heeft dus ten onrechte Nederland na negen uur ‘s-avonds opgesloten. Mijn aangenomen motie genegeerd. Die vreselijke #avondklok er toch doorgedrukt.

En nu terecht keihard teruggefloten. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 16, 2021

De altijd kritische en rechtsgeleerde SGP heeft het kabinet nog gewaarschuwd voor het ontbreken van de juiste juridische basis. Maar het leek of partij voor dovemansoren sprak.

Dit zei @keesvdstaaij vorige week over het ontbreken van de juridische basis van de #avondklok. Ga voor het hele fragment naar: https://t.co/mOhQPYEE5Z pic.twitter.com/7CdFZ0daAx — SGP (@SGPnieuws) February 16, 2021

FVD-Kamerlid Wybren van Haga maakt zich al tijden zorgen over de alsmaar groter wordende overheid die maar niet lijkt te luisteren naar de bevolking. Nu is de overheid eindelijk teruggefloten door de rechter. “Geweldig nieuws,” meent hij.

Geweldig nieuws:

Rechtbank: avondklok moet per direct worden opgeheven!

Beschamend dat een rechter zo hard moet ingrijpen om een uit de hand gelopen overheid terug te fluiten…#StemNederlandTerug #FVD https://t.co/dY1uNk5tRy — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) February 16, 2021

Denk-Kamerlid Kuzu spreekt daarnaast terecht over “prutswerk van de politiek.” Het kabinet beschikt over een heel scala aan topambtenaren en adviseurs, maar had niemand binnen deze gelederen het kabinet niet tijdig kunnen waarschuwen dat de Wbbbg-wet niet voor de avondklok mag worden gebruikt? Het kabinet laat maar weer eens zien uit te blinken in het maken van kapitale fouten. “Rutte en De Jonge luisteren niet naar de bevolking,” aldus Kuzu: “Hopelijk luisteren ze wel naar de rechter!”

Prutswerk van de politiek… Lang leve de rechtstaat!@MinPres en @hugodejonge luisteren niet naar de bevolking. Hopelijk luisteren ze wel naar de rechter!#WegMetDeAvondklok #Avondklok https://t.co/Tj4PBpl3AB — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) February 16, 2021

Van premier Rutte en zijn brekebeenminister Hugo de Jonge ontbreekt vanmiddag nog ieder spoor.