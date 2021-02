Kijken! Thierry Baudet veegt de vloer aan met HerstelNL: “Een afleidingsmanoeuvre van het systeem”

Thierry Baudet heeft totaal geen fiducie in het plan van HerstelNL en het artsencollectief om de Nederlandse economie weer wat open te gooien terwijl er tegelijkertijd ‘safe zones’ worden gecreëerd voor ‘kwetsbare groepen’ en wat dies meer zij. Volgens de FVD-leider is het plan niets meer of minder dan “een afleidingsmanoeuvre van het systeem” om de coronagekte niet korter, maar lánger te laten duren.

Veel mensen zijn benieuwd naar het standpunt van @fvdemocratie m.b.t. #HerstelNL.

Een dame uit het publiek vroeg Thierry Baudet op zaterdag wat hij dacht van het plan van HerstelNL om de economie langzaam weer iets van open te doen. Zelf vindt ze het helemaal niets, aldus de vouw.

“Mijn vraag gaat over HerstelNL,” zei ze tegen Baudet. “[Dat] kwam van de week opeens vanuit het niks…”

“HerstelNL is een afleidingsmanoeuvre van het systeem,” interrumpeerde Baudet onmiddellijk, “om eigenlijk het coronanarratief te versterken maar met een soort van, ‘nou, laten we het dan zo doen.’ Het is management.”

Daar was de vraagsteller het helemaal mee eens. Het is, zei ze, heel belangrijk dat de mensen weten wat de plannen van Barbara Baarsma (HerstelNL én Rabobank) zijn en dat het allemaal rechtstreeks te linken is naar het World Economic Forum van Great Reset-bedenker en mascotte Klaus Schwab. “Ik vind het echt belangrijk dat mensen dat weten,” legde ze uit. “Want het lijkt een oplossing maar het is gewoon nog steeds niets.”

“U heeft het helemaal door mevrouw,” zei Baudet daarop. “U heeft 100 procent gelijk. Er is maar één uitweg uit dit verhaal en dat is de coronabubbel doorprikken. En al het andere is uitstel van executie. Al het andere leidt in hetzelfde moeras waar je in lockdowncycli gaat komen, semi-verplichte vaccinatieprogramma’s, het scheiden van mensen die afgezonderd moeten leven, geen handen schudden, anderhalve meter, mondkapjes, enzovoorts.”

Oorspronkelijk dacht ik zelf dat dit plan flink wat positieve kanten had, maar hoe langer ik erover na heb gedacht, hoe meer ik tot de conclusie kwam dat het plan juist problematisch is omdat het ’t narratief van de overheid in principe volgt, en de samenleving in hokjes verdeelt, en zelfs met speciale ‘safe zones’ zijn, wat lang niet altijd ‘zones’ zijn, maar wat ook tijdstippen kunnen zijn in bepaalde gebieden. Dus, om een voorbeeld te noemen: van 10:00 tot 14:00 zijn alle winkelcentra ‘safe zones’ waar je je aan alle oude coronaregels moet houden.

We moeten het héle overheidsnarratief doorbreken. Die hele bubbel moet, zoals Baudet terecht stel, doorgeprikt worden. Alles aan het leven moet weer normaal worden gedaan. Alles moet open. We moeten op een normale manier met elkaar omgaan. En ja, alle winkels en dergelijke moeten op ouderwetse wijze kunnen opereren.