Klimaatdrammende partijen zetten VVD onder druk om plannen door te rekenen: ‘Laten ze klimaatdoelen los?’

De linkse klimaatdrammers van D66 en GroenLinks vinden het onbegrijpelijk – en in feite ‘kiezersbedrog’ – dat de VVD haar klimaatplannen niet laat doorrekenen. Zij suggereren zelfs dat de VVD misschien wel de klimaatdoelen loslaat. De VVD vindt deze verwijten compleet onzinnig, zij hebben immers net akkoord gegeven voor nieuwe klimaatdoelstellingen.

Als laatste wanhoopspoging om de komende weken nog wat zetels weg te snoepen bij de VVD proberen GroenLinks en D66 de partij aan te vallen op de klimaatstandpunten:

Het komende kabinet is cruciaal in het stoppen van de klimaatcrisis. Laat de kiezer weten met welke programma’s dat lukt. Met @SigridKaag en 12 klimaatexperts roep ik Rutte op eerlijk te zijn over het VVD-programma. Waarom geheimhouden wat je plannen doen voor klimaat en natuur? https://t.co/QJjFZq2CEo — Jesse Klaver (@jesseklaver) February 28, 2021

Toch is het niet ongebruikelijk dat partijen weigeren hun klimaatplannen te laten doorberekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. De VVD moet dan ook niks hebben van deze lamlendige poging van D66 en GroenLinks. Zij hebben immers net toegestemd met allerlei nieuwe klimaatwetten, dus waarom maakt iemand zich zorgen? De afgelopen jaren heeft de VVD al vaak genoeg bewezen mee te gaan met sommige klimaathysterici.

Kaag en Klaver proberen zich natuurlijk in de schijnwerpers te zetten, ze proberen vlak voor de verkiezingen het klimaat op de agenda te krijgen om zo de VVD te kunnen aanvallen. De Klaver-adepten pakken dan ook groot uit op hun site, ze betwijfelen zelfs of de VVD zich aan de klimaatafspraken houdt. Echter zitten er maar weinig mensen te wachten op dit. De meeste mensen zijn op dit moment bezig zich staande te houden gedurende deze coronacrisis. De economie ondergaat de ene na de andere klap en voor veel werkende mensen is het een onzekere tijd. Beide partijen kunnen zich beter daar op focussen om stemmen te winnen.