Linkse partijen steunen draconische spoedwet kabinet! Oppositie furieus: ‘Was dit machtsmisbruik?’

Ondanks de felle kritiek en het verhitte debat heeft het kabinet genoeg steun gekregen in de Tweede Kamer voor de spoedwet. Sterker nog de linkse partijen GroenLinks, SP, 50Plus en PvdA stemden gretig in met deze wet. Ondertussen zijn de overige oppositiepartijen furieus. Henk Krol vraagt zich openlijk af of er sprake is van machtsmisbruik.

Henk Krol heeft zo zijn twijfels bij de snelheid van de gang van zaken.

“Hoe zit het met de procesgelijkheid? Werd de Staat voorgetrokken door de rechterlijke macht? Was dit machtsmisbruik? Ik wil graag een uitgebreide toelichting van hoe dit in zijn werk ging. Wie er aan de touwtjes trok? Wat was de rol van de minister van Justitie? En wie gehoorzaamde? Omdat dit de rechtsstaat in zijn kern raakt ontvang ik graag alle beschikbare documentatie.”

Henk Krol, en hij was niet enige, vindt de gang van zaken rond de spoedwet verdacht. De snelheid waarmee het kabinet het voor elkaar krijgt om de spoedwet te installeren is opmerkelijk te noemen. Ook vindt Krol het bijzonder dat het kabinet naast het ‘turbospoedappèl’ ook met enorme snelheid deze spoedwet door de Kamer probeert te lozen. Terwijl de onderbouwing van de avondklok nog steeds aan alle kanten rammelt.

'Het kan niet zo zijn dat als de uitspraak van de rechtbank het kabinet niet zint, zij met stoom en kokend water een afgeraffelde spoedwet door beide Kamers probeert te loodsen waardoor de avondklok in stand kan blijven.' – Femke Merel tijdens het debat over de Spoedwet

Ook Kamerlid Femke Merel van Kooten is niet te spreken over de spoedwet. De Staat heeft een vernietigend oordeel gekregen van de rechter, maar ze proberen nu op een andere manier alsnog Nederland te onderwerpen aan de draconische avondklok.

Ondertussen volgen de linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en de PvdA het kabinet braaf. Tijdens de campagne uiten ze ferme taal dat Rutte zo desastreus is voor ons land, maar ondertussen steunen ze vaak genoeg het beleid van de premier. Het zijn allemaal loze kritieken van de linkse partijen.