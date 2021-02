Lockdownliefhebber Rutte gaat avondklok zo snel mogelijk weer invoeren: ‘Geen seconde getwijfeld!’

De demissionaire premier Rutte en minister Grapperhaus reageerden vanmiddag via een persconferentie op de avondklok-uitspraak van de rechter vanochtend. Beiden blijven pal achter de maatregel staan en zeggen er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat die van kracht blijft. Rutte zei zelfs: “Hou je aan die avondklok, zelfs als deze juridisch niet afdwingbaar blijkt.”

Zowel Rutte als Grapperhaus zijn er heilig van overtuigd dat het invoeren van de avondklokmaatregel een goede keuze is geweest, zo rapporteert de NOS. Deze verstrekkende coronamaatregel moet ook vooral van kracht blijven. Ook dáár hebben ze vertrouwen in, wat dus betekent dat ze er volledig vanuit gaan dat het hoger beroep in het voordeel van de Nederlandse Staat uit zal vallen:

“We zijn nog steeds erg bezorgd over de Engelse variant, de avondklok is juist ingevoerd om voor te zijn dat door deze variant het aantal besmettingen weer omhoog gaat. We hebben die avondklok echt nodig”, aldus Rutte.

“Geen seconde getwijfeld om de avondklok te schrappen”, is wat premier Rutte zei in reactie op het nieuws over de rechterlijke uitspraak. Opvallend, want de proportionaliteit van deze maatregel is totaal niet aangetoond. Er is namelijk op geen enkele manier vastgesteld dat deze maatregel verantwoordelijk is voor een noemenswaardig effect. Met andere woorden: een daling (áls die er al is) zou net zo goed kunnen komen door de lockdown of de anderhalve meter afstand. Of zelfs het weer.

De enige onderbouwing die Rutte voor de avondklok geeft is gebaseerd op rekenmodellen van het RIVM en het OMT, en daarmee komt de aap uit de mouw: deze maatregel is dus puur gebaseerd op een verwachte effectiviteit op basis van een papieren werkelijkheid.

Maar dat betekent niet dat de premier en zijn volgelingen zich nu bij de gerechtelijke uitspraak neerleggen. Oh nee, zeker niet: het kabinet gaat nu proberen om de avondklok er echt keihard door te drukken, via het Gerechtshof of anderszijds. Ze vechten de rechterlijke uitspraak aan, waarvan ze hopen dat dit voldoende zal zijn.

Én ze proberen nog snel een nieuwe spoedwet in elkaar te flansen, die het alsnog sowieso mogelijk maakt om de avondklok in stand te houden. Als beide tactieken niet werken, dan zoeken ze waarschijnlijk naar een andere manier en blijven ze ondertussen hameren op het advies om de illegale maatregel alsnog na te leven.

En zo rommelen we verder, van de ene maatregel naar de volgende. Inmiddels alweer twee maanden in een lockdown, en een jaar in een pandemie. Fijn!