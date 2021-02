LOL! Belastingdienst bestempelt burgers met één knop als fraudeur, maar moet 400.000 gevallen nu HANDMATIG controleren

De Belastingdienst weet zichzelf weer eens negatief in de spotlights te zetten hoor. De politiek verslaggever van RTL Nieuws, Roel Schreinemachers, laat zien dat de fiscus nu van plan is om maar liefst 400.000 beschikkingen handmatig te gaan controleren. Onschuldige burgers als fraudeur aanmerken kon echter wél met slechts één druk op de knop.

In deze tweet geeft Schreinemachers inzicht in het document van de Belastingdienst:

De Belastingdienst gaat handmatig 400.000 (!) beschikkingen doornemen om te zien of onterecht schuldsanering is afgewezen. Eerder kwam aan licht dat mensen een belastingschuld van meer dan 10.000 euro automatisch het stempel fraudeur kregen ⤵️ pic.twitter.com/yvaRakKwz1 — Roel Schreinemachers (@RoelSchrein) February 5, 2021

Je begint je inmiddels een beetje af te vragen wat er nog wél goed loopt bij de Belastingdienst. Het kan toch niet zo zijn dat er straks hele afdelingen (plus dure externe bureaus) bezig moeten zijn met een handmatige controle van iets minder dan een half miljoen documenten?! Bij de fiscus hadden ze enkele jaren geleden nog zo’n 900(!) verschillende systemen en apps die allemaal met elkaar moesten kunnen communiceren. Daar zit er dus blijkbaar niet één tussen die het ook maar een beetje makkelijker maakt om zo’n hoeveelheid documenten logisch voor te sorteren? Mijn god zeg.

De andere mogelijkheid, en die is zeker net zo erg, is dat dit wéér een nieuwe poging is om delen van de toeslagenaffaire toe te dekken of actief te traineren. Als dat inderdaad het geval blijkt dan mogen er zo onderhand wel eens koppen beginnen te rollen op dat departement! Dit is toch niet te filmen. Ze moeten zich daar de ogen uit de kop schamen!