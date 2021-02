Alors! Franse minister van Onderwijs gaat onderzoek doen naar woke-mafkezerij op universiteiten

De Franse minister van Hoger Onderwijs en Onderzoek, Frédérique Vidal, heeft aangekondigd dat er een onderzoek komt naar “islamo-gauchistische” vooringenomenheid in de academische wereld. Dit is de Franse variant van de ‘woke-mentaliteit’ zoals we die uit Amerika, en helaas, ook uit eigen land kennen. Dit onderzoek komt er omdat niet radicaal-linkse academici haar hebben laten weten dat hun onderzoek tegengewerkt wordt vanwege hun politieke en sociale denkbeelden.

Vidal laat het onderzoek uitvoeren door het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNRS): “zodat we academisch onderzoek kunnen onderscheiden van activisme en opinie,” aldus de minister in een interview. Dit is noodzakelijk omdat “sommige academici [klagen] dat ze door anderen verhinderd worden om onderzoek te doen.”

Die “sommige academici” zijn dus mensen die niet meegaan in de woke-gekte. In het geval van Frankrijk is die gekkigheid wel een beetje anders dan in Amerika omdat het daar begon als samenwerking tussen (radicaal-) links en het islamisme. Vervolgens kwam het echte woke-denken daar ook bij, en wordt de term ‘islamo-gauchisme’ daar ook voor gebruikt.

“Ik ga vragen om een overzicht van het onderzoek dat in ons land wordt gedaan, bijvoorbeeld onderzoek naar postkolonialisme,” zegt Vidal daarover.

Hilarisch genoeg maken linkse academici en politici zich nu al zorgen. De Conferentie van Universiteitsvoorzitters ontkent zelfs dat er zoiets bestaat als ‘islamo-gauchisme.’ Het zou alleen maar een term zijn van, voor en door extreemrechts. Zij hebben hem verzonnen, zij gebruiken hem, en zij populariseerden hem om knetterlinks zwart te maken.

Oh wacht. Niet zwart, maar, uh, donkerkleurloos. “De CPU eist op zijn minst dringend opheldering over de ideologische kant van een dergelijk onderzoek,” stellen de voorzitters.

Natuurlijk hebben die helemaal niets te eisen. We weten allemaal dat het wokeisme als een kanker universiteiten infecteert. Niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika, België, Duitsland, Engeland, en ‒ jawel ‒ Frankrijk.

Goddank dat de Franse autoriteiten daar nu onderzoek naar willen laten doen. Kan Nederland iets soortgelijks doen? Want ook hier worden jonge studenten genadeloos geïndoctrineerd met het radicaal-linkse gedachtegoed én worden mensen ‒ academici -‒ die daar een andere mening over hebben maar al te vaak hard tegengewerkt door hun collega’s.