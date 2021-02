MSM-krant de Gelderlander denkt te scoren met fakenews over Forum voor Democratie, maar komt daar met hangende pootjes op terug!

Volgens de lokale krant de Gelderlander (onderdeel van het DPG Media-kartel) zouden er tijdens een bijeenkomst van de Vrijheidskaravaan van Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie vandaag ongeregeldheden zijn geweest in Nijmegen. Dat werd dan ook breed uitgemeten in de media, maar niets blijkt minder waar…

De Dagelijkse Standaard schreef deze ochtend al, nog voor het aantreden van Baudet in Nijmegen, dat de politie hem in de gaten hield door twee mobiele camera’s te plaatsen. Achteraf zouden deze politiecamera’s een schat aan archiefmateriaal kunnen opleveren, want ook de hardnekkige en gewelddadige extremisten van de Antifa (zogenaamde fascistische ‘antifascisten’) bleken aanwezig te zijn.

Het lokale krantje De Gelderlander schreef dat er maar liefst twee flyeraars namens het FVD waren bekeurd door de politie. In werkelijkheid ging het slechts om een milde waarschuwing.

In een reactie tegenover De Dagelijkse Standaard laat Baudet weten dat het de Antifa was die roet in het eten gooide. Om die reden moest de Vrijheidskaravaan van het FVD zelfs een uur eerder vertrekken dan van te voren was ingepland.

Het laat wel weer duidelijk zien hoe vooringenomen de MSM is, enkel en alleen om maar te scoren met een goed gelezen stukje. Daarbij worden feiten weggelaten en mist van alles omtrent elke context.

Blijkbaar is antifa voorstander van de lockdown. Past wel in hun fascistische idealen! https://t.co/qMgG9H50ac — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 28, 2021

Volgens de vicevoorzitter van het FVD, Joris van den Oetelaar, die ook aanwezig was bij de Vrijheidskaravaan van het FVD in Nijmegen, heeft zijn partij met alle vrijwilligers gebeld om te vragen of ze in aanraking waren gekomen met de politie. Dat bleek echter niet het geval. Wel is de manifestatie van het FVD vroegtijdig stilgelegd omdat er een bepaalde dreiging vanuit links-extremisten zou zijn.

Het waren dus TEGENdemonstranten die opgepakt werden.https://t.co/5SntkiDYpw — mrs. Margreth -same Parler Gab- (@mrsMargreth) February 28, 2021

Gelukkig trappen we niet allemaal meer in de ‘naming & shaming’ van de MSM. Het is over en uit met de -ooit zo- machtige media. Het is nu tijd voor de échte feiten.