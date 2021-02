Nummer 3 BIJ1 Rebekka Timmer: ‘Kapitalisme is gebouwd op racisme, ontstond door kolonialisme en slavernij!’

Als het Sylvana Simons’ rechterhand en de nummer 3 van BIJ1, Rebekka Timmer, ligt, dan wordt het huidige kapitalisme onmiddellijk afgeschaft. Het hele systeem is van top tot teen racistisch, aldus Timmer, en daardoor worden zwarte mensen volgens haar bewust buiten de Tweede Kamer gehouden.

De journalist Chris Aalberts doet tegenwoordig aan etnisch profileren en interviewt de komende tijd uitsluitend biculturele kandidaten voor de Tweede Kamer. Dit keer is Rebekka Timmer, de nummer 3 op de lijst van BIJ1, aan de beurt. En zo zien we weer direct wat voor idioot gedachtegoed er binnen die partij heerst. Zij is ervan overtuigd dat kapitalisme is gebouwd op racisme en alleen heeft kunnen ontstaan door kolonialisme en slavernij.

Rebekka Timmer was een paar jaar geleden nog SP-raadslid in Hilversum, maar het gedachtegoed van die partij ging haar niet ver genoeg. Al vrij snel kwam ze tot de conclusie dat praktisch alles racisme is en dan zit je inderdaad niet goed bij de SP, waar meer in termen van algemene sociaal-economische ongelijkheid wordt gedacht.

De analyse die zij in dat interview maakt is werkelijk stuitend en van een belachelijk laag niveau. Kapitalisme, een economisch systeem dat is gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken, wordt door haar zowel als apart systeem gezien, en gelijktijdig als een systeem dat is vervlochten met een ánder systeem: racisme. Racisme is volgens haar namelijk ook een systeem an sich. Snapt u het nog? Zij zelf waarschijnlijk ook niet.

Ze durft namelijk te beweren dat er zonder kolonialisme en slavernij nooit een kapitalistisch systeem zou zijn geweest. Alsof het Westen pas op het idee van investeren in verwachte winst kwam op het moment dat er in slaven en specerijen werd gehandeld. Hoe ze vormen van kapitalisme op ieder ander mogelijk terrein dan noemt, wordt niet duidelijk.

Wat wél duidelijk wordt uit dat interview is dat ze de ‘woke-ideologie’ van BIJ1 als geen ander beheerst. Vrijwel alles in de westerse samenleving is volgens haar gebaseerd op racisme, kapitalisme (wat dus ook racistisch is), imperialisme, seksisme en homofobie. ‘Witte mensen’ houden dat natuurlijk in stand door allerlei machtsstructuren en zo houden ‘we’ “zwarte mensen buiten de Tweede Kamer”. Want zo werkt de Nederlandse samenleving blijkbaar. Ongelofelijk wat een drek er uit haar mond komt. Het is zelfs knap dat Chris Aalberts dit interview helemaal heeft uitgezeten, al ging hij na afloop vast met hoofdpijn naar huis.