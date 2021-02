Oerdomme PvdA-burgemeester doet boekje open over de beveiliging van Thierry Baudet, maar lijkt vooral een scheve schaats te rijden!

Het Forum voor Democratie is op campagne. Dat is natuurlijk ook niet zo gek in campagnetijd. Maar FVD-leider Thierry Baudet zou tijdens de aftrap van zijn campagneverkiezing de coronamaatregelen hebben geschonden. Nu doen bijna alle politici dat, maar goed het FVD ligt natuurlijk onder een vergrootglas.

Helemaal bizar werd het toen De Stentor afgelopen zaterdag een bericht publiceerde over een verkiezingscampagne in Apeldoorn. Ton Heerts, de PvdA-burgemeester van die plaats zei hier het volgende over:

“Er is op landelijk niveau overleg over deze manifestaties van Forum voor Democratie geweest. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is hierbij betrokken. Baudet heeft toestemming gekregen maar één van voorwaarden is dat hij zich aan de coronamaatregelen houdt. En dat doet hij dus niet door mensen de hand te schudden. Hij wordt tijdens de bijeenkomsten beveiligd door mensen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Na signalen van de politie heb ik ingegrepen. Ik kan je zeggen dat hij niet in dezelfde auto is vertrokken dan waarmee hij aankwam in Apeldoorn. Hij is zonder beveiliging van de overheid weggegaan.”

Uiteraard heeft De Dagelijkse Standaard even contact opgenomen met de desbetreffende persoon in kwestie. En dan hebben we het niet over Ton Heerts, maar natuurlijk over Thierry Baudet. Want? Hoor en wederhoor!

“De uitspraken van Ton Heerts zijn onbegrijpelijk”, aldus een overduidelijk geëmotioneerde Baudet. “De manifestatie in Apeldoorn is nadrukkelijk niet beëindigd door de politie. Ook heeft de politie op geen enkele manier ingegrepen. De beveiliging door de DKDB is dan ook niet stopgezet.”

Baudet vervolgt: “Over dit soort dingen kan een burgemeester niet eens besluiten maken. Forum voor Democratie heeft de hele dag juist nauw en prettig samengewerkt met de DKDB, hetgeen de DKDB ook zelf bevestigd.”

Het is dan ook idioot dat een man die zichzelf als burgemeester van Apeldoorn waant met dit soort rare en ongedefinieerde uitspraken komt. Zeker omdat er helemaal geen hoor- en wederhoor is toegepast op de persoon in kwestie, in dit geval Thierry Baudet. Hoe moeilijk is het nu om even met Thierry te bellen alvorens je raaskalkende onzin in een lokale krant gaat verkondigen? Soms is de oplossing gewoon zo simpel, neem deze les met je mee meneer Heerts!