Oostenrijkse premier Sebastian Kurz: ‘Europa moet VACCINATIEPASPOORT invoeren!’

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz wil dat er een Europees vaccinatiepaspoort komt. Dit paspoort, waarmee mensen kunnen aantonen dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus, geeft die mensen vervolgens vrijheden die ze anders niet hebben. Zo kunnen ze dan “vrij reizen” tussen verschillende Europese landen.

Voorafgaand aan een EU-top waar dit soort vraagstukken behandeld worden zei Kurz dat hij voor een ‘Europees reisdocument’ pleit voor “iedereen die is ingeënt, net corona heeft gehad en daardoor immuun is, of negatief is getest.” Indien andere Europese landen hier niet voor te porren zijn dan regelt hij het wel in eigen land, aldus Kurz volgens het NRC.

Daarover hoeft hij zich vrijwel zeker geen zorgen te maken. Want Spanje, Portugal en Griekenland hebben al eerder aangegeven ook zo’n document te willen, en ook in andere landen wordt hier al een tijdje hardop over gesproken. Nog niet zo heel lang geleden was dit een “samenzweringsverhaal van viruswappies,” maar nu lijkt het er op Europees niveau ‘gewoon’ te gaan komen. In combinatie met het hebben van een negatieve test weliswaar, maar toch.

Hoe dan ook, waar NRC benadrukt dat zo’n paspoort vooral voor ‘vrij reizen’ is voegt de NOS toe dat er nog veel meer ‘voordelen’ moeten gaan kleven aan het bezitten van zo’n ‘bewijs.’ “Met zo’n groene pas moeten EU-inwoners weer meer vrijheid krijgen, zoals het kunnen bezoeken van sportscholen, horeca en theaters,” aldus de staatsomroep. “In Israël hebben volledig gevaccineerde burgers sinds afgelopen weekend zulke privileges die niet-gevaccineerde Israëliërs niet hebben. Daarmee wil Israël ook twijfelaars overtuigen zich te laten inenten.”

Ja, lees dat even goed. Het bezoeken van horeca, sportscholen, en theaters ‒ met andere woorden, het hebben van een normaal léven ‒ wordt nu gepresenteerd als “privileges” door de NOS. Ooit vonden we dat réchten, maar tegenwoordig moeten we heel blij zijn dat de overheid ons in staat stelt om dat soort dingen te doen. Dank je Mark en Hugo, we owe you! Je hebt geen rechten tot je kunt aantonen dat je geen corona hebt of het niet (ernstig?) kan krijgen vanwege een eerdere besmetting of vaccin.

En Kurz ziet dat dus als een geweldig voorbeeld voor Europa.

Gelukkig heeft in Nederland de Gezondheidsraad een advies uitgebracht waarin gesteld wordt dat zo’n bewijs er alleen mag komen als het de énige manier is om besmettingen te voorkomen. Het slechte nieuws? Het is een advies… de overheid kan het dus gewoon naast zich neerleggen.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Wedje leggen dat zo’n EU-vaccinatiereisdocument er inderdaad komt? Wellicht gecombineerd met de andere voorwaarden/mogelijkheden die Kurz noemt zoals een recente besmetting dan wel een negatieve test? Natuurlijk komt dat er. En ja, natuurlijk gaan ze dat ook verbinden aan het hebben van zogenaamde ‘privileges,’ waarmee ze zaken bedoelen die tot vorig jaar nog réchten waren.