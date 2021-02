Peilingen! Incapabele VVD gaat hard onderuit: -4 zetels, JA21 (+2) en FVD (+1) schieten omhoog

Er is een flinke verschuiving gaande in de peilingen van I&O Research. Bijna alle coalitiepartijen staan op verlies. De VVD daalt het sterkst met vier zetels verlies. Ook de ChristenUnie krijgt een forse tik mee en daalt twee zetels. Het CDA verliest er ook één en JA21 stijgt juist met twee zetels. D66 krabbelt wat op

Het volledige overzicht:

Het meest opvallende is dus de daling bij de coalitiepartijen, op D66 na. De non-stop media-optredens van Sigrid Kaag beginnen hun vruchten af te werpen, want die partij is nu met twee zetels gestegen: van 12 naar 14 zetels.

Op de linkerflank blijft het relatief stabiel. GroenLinks stijgt een zetel en de SP daalt licht, terwijl de PvdA gelijk blijft op 13. De PVV weet niet te profiteren van het zetelverlies van de coalitiepartijen (VVD, CDA en ChristenUnie), dus die zetels gaan ergens anders naartoe.

JA21 profiteert veruit het meest en schiet van 1 naar 3 zetels. FVD gaat van 3 naar 4 en nieuwkomer Volt verschijnt ook op het podium met één zetel. Nederland begint zich dus langzaam af te keren van de traditionele grote partijen. Links lijkt er in ieder geval niet van te profiteren, met name omdat ook een partij als BIJ1 nog steeds geen zetel in de peilingen heeft weten te krijgen.

Er lijkt een lichte voorkeur te ontstaan voor een ‘nieuw’ geluid. Eentje die niet perse rechts is, maar eerder rechts van het midden. En eentje die zéker geen VVD is.