Proost! Horeca gooien dinsdag hun deuren open: ‘Het is niet meer uit te leggen!’

Horeca in het hele land zijn klaar met het wanstaltige, dictatoriale, hypocriete en funeste wanbeleid van het rampenkabinet-Rutte III. “Het is niet meer uit te leggen,” zeggen zij. Aanstaande dinsdag gooien zij de deuren daarom massaal open; misschien nog niet binnenskamers, maar hun terrassen staan dan wél tot de beschikking van de Nederlander die snakt naar een verzetje.

“Een actiegroep van tientallen afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept cafés en restaurants op vanaf dinsdag 2 maart de terrassen buiten te zetten,” bericht de NOS vandaag. Zij vinden het namelijk ‒ terecht! ‒ volstrekt bezopen dat winkels wel open mogen vanaf 3 maart, maar zij niet.

“Bij winkels kan je op afspraak naar binnen”, zegt actievoerder Johan de Vos. “Wij noemen dat sinds jaar en dag reserveren en dat kan in de horeca ook.” Daarbij zien ze dat het het steeds vaker buiten best druk is, wat niet zo gek is aangezien mensen niet de hele tijd opgesloten wensen te zitten in huis en het weer prachtig is. “We zien weekend na weekend volle stadsparken en gebrek aan handhaving… Onze ergernis is vooral dat het een ongereguleerde situatie is, terwijl dat bij ons beter kan: met anderhalve meter, registratie en toezicht.”

“Het is genoeg geweest met de regels,” zegt dezelfde De Vos tegen RTL Nieuws: “Heel veel horecamensen geven aan dat het niet langer meer kan op deze manier. Er moet iets gebeuren en alle collega’s in Nederland zijn welkom om zich aan te sluiten. Want wij weten zeker dat we veilig en verantwoord onze zaken kunnen openen. Om te beginnen buiten met de terrassen. Uiteraard wel op anderhalve meter.”

Inderdaad ja. En ja, dat werd gisteren ook ter berde gebracht door verschillende Kamerleden, waaronder zelfs Jesse Klaver en Rob Jetten. Maar het kabinet had daar lak aan. Iets met “aanzuigende werking,” ofzo als de terrassen opengaan. Achterlijke onzin natuurlijk, maar ja, dat verbaast niemand meer als het komt van dit clownskabinet.

De aangekondigde actie geniet het “volle begrip” van Koninklijke Horeca Nederland: “We hebben afdelingen tot nu toe kunnen weerhouden,” zegt KHN-baas Robèr Willemsen, “want we zijn tegen burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar het is niet meer uit te leggen, dus wij houden ze niet meer tegen.”

“Ik hoor van ondernemers uit andere afdelingen dat ze het ook gaan volgen,” aldus Willemsen. “De mogelijke boete is de afweging die iedereen moet maken. Maar we hebben zoveel begrip bij burgemeesters gehoord, dat ondernemers daar op vertrouwen.”

Tegen RTL Nieuws voegt Willemsen daar aan toe dat er 244 KHN-afdelingen zijn, waarvan dus tenminste 65 de actie nu al steunen. “Daar heb ik alle begrip voor. Het is bittere noodzaak voor ondernemers,” legt hij uit. “Wij roepen niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid en roepen ook niet landelijk op tot een opening van de terrassen, maar ik verwacht wel dat nog meer KHN-afdelingen dit gaan doen.”

En tja, voor veel ondernemers zal de afweging ook zijn dat ze een boete van zo’n 4.000 euro prima kunnen betalen als er maar genoeg mensen langskomen om even wat te eten en te drinken.

Het kabinet is bij dit alles één belangrijk feit uit het oog verloren: overheidsautoriteit is een mythe. De overheid heeft ‘autoriteit’ omdat burgers dat toestaan. Op het moment dat burgers besluiten dat het gedaan is, dat ze de autoriteit niet langer afstaan omdat het overheidsbeleid volstrekt onzinnig en zelfs desastreus is, heeft de overheid geen been meer om op te staan. Er kan dan niet gehandhaafd worden, want er zijn te veel cafés en restaurants, te veel burgers die lekker van het leven genieten, en te weinig politieagenten en boa’s met de wil om de eigen burgers op deze manier te behandelen.

Er zit maar één ding op voor het kabinet: onmiddellijk bakzeil halen. Want als het kabinet dat niet doet en al die restaurants en cafés de terrassen dinsdag inderdaad openzetten terwijl dat officieel nog steeds niet mag, dat is het definitief gedaan met het respect voor het gezag van de overheid met betrekking tot corona. Dan worden álle regels in de prullenbak gegooid, niet officieel, maar door het volk, omdat men het respect verloren is.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Dus, Rutte en De Jonge, word wakker, doe water bij de wijn, vertel cafés en restaurants dat ze de terrassen wél kunnen openen aanstaande week, en bied je excuses aan voor je wanbeleid van de afgelopen maanden! Gebeurt dat niet, dan verdwijnt het laatste restje steun dat het Nederlandse coronabeleid momenteel nog geniet. Het is jullie keuze, hoor, premier en vice-premier.