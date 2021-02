PvdD-oppergek Esther Ouwehand gaat alleen met Rutte praten ‘als hij het aantal dieren met 50 procent verlaagt’

Je zou denken dat een Partij voor de Dieren heel veel van dieren houdt en dus als motto heeft, ‘hoe meer, hoe beter.’ Oké, wellicht niet opgesloten in stallen, maar overall zou zo’n partij toch meer dieren willen. Nou, niets is minder waar. Want PvdD-leider Esther Ouwehand zegt heel blij dat ze best wil overwegen in een coalitie gaan zitten met de VVD als Rutte belooft “het aantal dieren met 50 procent” te verlagen.

In een interview met De Stentor zegt PvdD-lijsttrekker Esther Ouwehand dat haar partij helemaal af wil van de bio-industrie. In principe, zegt ze, wil de VVD dat momenteel niet. Maar dat kan best veranderen, en dan wil ze natuurlijk zaken doen met Mark Rutte en z’n vrienden!

“Als de VVD de grootste partij is en niets wil doen aan de omvang van de veehouderij, dan heeft het inderdaad geen zin om met ze te praten. Maar als ze wel bereid zijn om te bewegen, hun koers te verleggen, dan kunnen we meedoen,” aldus Ouwehand.

“We moeten af van de symptoombestrijding. Nu gaat er weer 1,6 miljard euro naar lapmiddelen in de veehouderij, zoals subsidies voor speciale stalvloeren en andere systemen om stikstof te minderen. Dat is echt weggegooid belastinggeld. Dat moet meteen stoppen. Als Rutte bereid is om het aantal dieren met 50 procent te verlagen, zeg ik: dat is een mooi begin, laten we praten.”

Dit is toch een beetje Planned Parenthood-achtig hè? Wat zijn doen is roepen dat ze heel veel van mensen houden, maar ondertussen hebben ze van abortus hun core business gemaakt. De PvdD doet dat met betrekking tot dieren. Ze zijn er voor dieren, ze houden van dieren, hun partij heet zelfs Partij voor de Dieren… maar ondertussen willen “het aantal dieren met 50 procent verlagen.” Want stikstof.

Kijk, als je niet blij bent met de bio-industrie, omdat je vindt dat dieren niet goed behandeld worden, soit. Maar dan kun je gewoon voor een betere behandeling pleiten. Waarom halvering van de veestapel eisen? Zeker als je zo ontzettend veel van dieren zegt te houden is dat toch wat gek. Als tien miljoen dieren een mooi leven kunnen hebben of vijf miljoen dieren een minder mooi leven, kies ik voor het eerste. Blijkbaar kiest PvdD dan voor het laatste. Gek.

Zullen we maar gewoon toegeven waar het deze zogenaamde dierenpartij écht om te doen is? Klimaathobby’s? Want dat is hier écht aan de hand. Deze mensen zijn vooral bezig met “het klimaat.” “Stikstofbestrijding” staat voorop. Al het andere moet daarvoor wijken. Misschien dat ze “bescherming van dieren” daar af en toe een goed propagandamiddel bij vinden, maar dat is het dan wel. Als puntje bij paaltje komt moeten dieren het óók ontgelden als blijkt dat die een “negatief effect” op het klimaat hebben. Zélfs bij de zogenaamde Partij voor de Dieren.