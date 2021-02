RIVM staat grandioos voor paal: veel minder besmettingen met ‘Britse variant’, coronabeleid was onnodig streng

Het kabinet zegt nu al weken dat de avondklok gehandhaafd moet worden, omdat de nieuwe Britse variant van het coronavirus flink om zich heen aan het slaan is. Jawel, het aandeel van die mutatie zou razendsnel toenemen! Er komt daardoor een enorme derde golf aan! De samenleving moet op slot! Niemand ’s avonds de deur uit! Maar wat blijkt? Het valt eigenlijk allemaal nogal mee. Nogal een ‘lol, oeps’, ja.

Uit steekproeven van he RIVM blijkt momenteel dat de Britse, besmettelijkere variant van Covid-19 veel minder voorkomt in Nederland dan tot dusverre steeds werd aangenomen. Deze dataverzamelingen hebben het RIVM zelf gedwongen om de voorspellingen over de verspreiding van de mutatie bij te stellen. Naar beneden dus, en behoorlijk flink ook.

Het Algemeen Dagblad legt uit:

Op 2 februari zei premier Rutte dat de Britse mutatie op dat moment goed was voor ‘twee derde van alle besmettingen in Nederland’.

Een week later, op 9 februari, kwam het RIVM met een iets voorzichtigere inschatting. Volgens de rijksdienst was van alle mensen die op 2 februari hun eerste ziektedag beleefde 53,7 procent besmet met de Britse variant. In berekeningen die afgelopen dinsdag gepubliceerd zijn, is die schatting verder bijgesteld: nu denkt het RIVM dat dat op 2 februari nog maar voor 47,6 procent van de besmette Nederlanders gold.

Het wordt dus steeds bijgesteld ‒ en steeds weer in dezelfde richting. Namelijk naar beneden. Maar in de tussentijd worden die schattingen wel steeds gebruikt om draconische maatregelen te verdedigen, zoals de avondklok, sluitingen van scholen en zelfs de faillisementen van hele bedrijfstakken.

Zelfs het AD valt daarover: “Tweederde of minder dan de helft: het is nogal een verschil. Anders gesteld: de Britse variant rukt in de praktijk minder hard op dan het kabinet ons voorspiegelde. Het waren juist die eerdere voorspellingen die mede tot een verlenging van de strenge lockdown leidden,” schrijft de krant.

Goh. Ja. Dat is nogal een verschil en ja, dat is inderdaad belangrijk omdat die eerdere voorspellingen gebruikt werden om de coronadictatuur te verdedigen.

Chantal Reusken, topexpert virologie bij het RIVM, geeft óók toe tegen het AD dat er geen sprake is van een toename, maar van een afvlakking. “De meest recente cijfers zijn dus nog voorlopig, maar het is nauwelijks nog een stijging te noemen, inderdaad. We zoeken op dit moment uit hoe dat kan. Stokt het aantal besmettingen met de Britse variant echt, of is er een andere oorzaak?”

Mevrouw de RIVM-wetenschapper heeft ook nog het volgende te zeggen op de opmerking dat als de cijfers van nu wel kloppen, het harde ingrijpen misschien niet nodig was:

“Hopelijk hebben we de snelheid van verspreiding van de Britse variant inderdaad overschat, zou ik bijna zeggen. Het is niet zo dat die eerdere voorspellingen onze wensen bevatten, dat wij graag wilden dat de nieuwe varianten zo snel oprukten. Het waren de scenario’s die op basis van de getallen die we toen hadden realistisch waren.”

Ha, ha, ja! Inderdaad! “Hopelijk” hebben jullie mensen nodeloos ’s avonds opgesloten in huis en kinderen nog dieper een depressie ingejaagd! Ja, dat zou nog eens ‘goed’ nieuws zijn, hè?

Dit zijn de mensen die het beleid bepalen en dit is hoe ze denken. Ze denken werkelijk dat het beter is om alle vrijheden op te offeren dan om een ‘risico’ te nemen met de besmettingscijfers. De R0 ‒ dat is het enige waar ze mee bezig zijn. De rest interesseert ze helemaal niets, of de maatschappij nu verpietert of niet. Bedankt dus maar weer, RIVM, voor dat onzorgvuldige geroeptoeter over die snelverspreidende en ultrabesmettelijke Britse variant. Wát een feest was dat!