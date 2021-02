Ruggengraatloze Baarsma en Teulings stappen direct uit HerstelNL nadat ‘kabinetskringen’ aandringen op campagnepauze

Het plan van de actiegroep van HerstelNL om de lockdown spoedig te beëindigen werd afgelopen dagen met veel bombarie ontvangen. De groep, bestaande uit enkele vooraanstaande economen, hadden een heel actieplan klaarliggen voor verregaande versoepelingen. Volgens voorzitter Robin Fransman is de actiegroep benaderd door “kringen rond het kabinet” om de campagne te pauzeren tot na de verkiezingen. Wat is hier aan de hand?

HerstelNL is een collectief van een groep wetenschappers en ondernemers die bijeen kwam om met een serieus alternatief te komen voor het huidige coronabeleid. Het plan dat ze samen hadden bedacht pleitte voor veel versoepelingen, in ruil voor ‘veilige zones’ waar kwetsbare Nederlanders konden worden opgevangen. Omdat dit natuurlijk recht tegen de lijn van het kabinet in gaat, was de ophef groot.

Enkele (prominente) leden hadden waarschijnlijk niet verwacht dat de kritiek zo groot zou zijn. Met de staart tussen de benen zijn Barbara Baarsma, directeur bij de Rabobank, en hoogleraar Coen Teulings er vandoor gegaan. Ondertussen komt HerstelNL-voorzitter Robin Fransman met de volgende opmerkelijke boodschap:

Vanavond hebben Bestuur en RvT van Herstel-NL en Artsencollectief zich in een gezamenlijke vergadering gebogen over het verzoek om de campagne tijdelijk te staken tot na de verkiezingen. Besloten is om de campagne voort te zetten. — Robin Fransman (@RF_HFC) February 22, 2021

Het is natuurlijk een opmerkelijke boodschap: het kabinet heeft verzocht tot staking van een campagne. Mocht dit waar zijn, wat speelt hier dan? En is dit de reden dat sommige leden het schip hebben verlaten? Heeft het kabinet haar ongenoegen geuit en de werkgevers onder druk gezet? Of was dit een al die tijd al een farce?

Hoe het ook zij; het laat zien dat deze wetenschappers maar weinig ruggengraat hebben. Eerst vrolijk en intensief meewerken aan een realistisch coronabeleid, en nadat er kritiek was geuit ‒ door voornamelijk mensen die de huidige situatie wel prima vinden ‒ direct de benen nemen. Nogal zwak dit.

Tot zover "Herstel-NL". Een wassen neus, controlled opposition. Lachwekkend. pic.twitter.com/7QFgE1imps — Ian Piepenbrock (@ianpiepenbrock) February 22, 2021

En de identieke afscheidsnotie van Baarsma en Teulings, die ze allebei op hun LinkedIn-profielen plaatsten maakt het alleen nog maar triester. Nou, tot ziens dan maar, hè, met die “rol als meedenker” buiten herstel-nl om. Dat zal vast zoden aan de dijk zetten, zeg!