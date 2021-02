Rutte heeft een hart van steen: ‘Familie mag niet op ziekenhuisbezoek bij kankerpatiënt, want avondklok’

Gisteren in de Tweede Kamer weigerde premier Rutte een lans te breken voor chronisch zieken. Ook al heb je een agressieve vorm van kanker, je kan en mag geen uitzondering zijn op de avondklok. FVD-Kamerlid Van Haga noemt het een “hele schrijnende situatie,” maar Rutte is bang voor “teveel uitzonderingen,” en dus krijgen ernstig zieke mensen zoals kankerpatiënten domweg het nakijken van de VVD-voorman.



Tijdens het Tweede Kamerdebat over de dictatoriale coronamaatregelen van het kabinet vroeg Wybren van Haga (FVD) aan premier Mark Rutte (VVD) of het klopte dat er geen uitzondering op de avondklok is voor ziekenbezoek. Want de FVD’er had eens goed naar de regels gekeken en, jawel, het was ze écht opgevallen dat deze situatie niet genoemd werd. Een beetje gek. “Dat schijnt er niet te zijn,” zei Van Haga: “Ik krijg daar heel veel mails over. Dat is een hele schrijnende situatie.”

Nou, dat vond Rutte helemaal niet zo schrijnend, eigenlijk. Hij zou het even nakijken. Voor mantelzorg was er wel een uitzondering, daar was hij zeker van. Maar voor ziekenbezoek? “Ik wil even niet freestylen,” antwoordde de premier. Dus dat ging hij nakijken. Zei hij. Maar meteen daarna gaf hij dan toch uitleg. Want opeens herinnerde hij zich blijkbaar ineens wél waar géén uitzonderingen voor waren.

“Volgens mij niet, als het is om een opbeurend woord [sic], dat zou ik dolgraag willen, maar daar is het [die uitzondering, red.] dan niet voor.” Want mensen die met kanker op bed liggen, om maar een voorbeeld te noemen, kunnen dát blijkbaar niet als eerste levensbehoefte zien: psychische steun van geliefden. Nee: “Als je zorg moet verlenen wel, want dat is mantelzorg.”

Met andere woorden, als de kankerpatiënt in kwestie niet zelf kan drinken of niet zelf naar het toilet kan mag je hem of haar bezoeken. Maar als hij dat allemaal wél kan, maar er psychisch gewoon doorheen zit omdat hij een enorm vreselijke ziekte heeft is het allemaal heel jammer. Corona!

Van Haga kon zijn oren bijna niet geloven. Dus probeerde hij het heel helder te stellen. “Stel dat iemand met kanker in het ziekenhuis ligt, kan die na negen uur bezoek ontvangen en hebben die bezoekers dan een ontheffing op de avondklok?”

“Als iemand niet héél ernstig, op dat moment, dreigt tot overlijden te komen, denk ik het niet,” antwoordde Rutte daar vervolgens op. “Want dan heb je dus te veel uitzonderingen op de avondklok. Maar als iemand erheen moet om zorg te verlenen, dus mantelzorgachtige dingen, dan sowieso wel. Maar niet omdat iemand in het ziekenhuis ligt dat je zegt… Maar als iemand heel ernstig ziek is, ja natuurlijk, ik bedoel, dat was zelfs bij de lockdown van de verpleeghuizen zo dat je in de laatste fase bij de mensen mocht.”

Deze video bewijst voor de zoveelste keer dat Rutte nul empathisch vermogen heeft. Deze man blijft altijd vrolijk lachen. Ooit was dat een kracht, in mijn ogen. Hij was kalm. Kon met alles omgaan. Maar tegenwoordig is het simpelweg frustrerend… en zelfs zorgelijk. Als je over dit soort onderwerpen praat, als de economie zo vakkundig om zeep wordt geholpen, als zoveel mensen aan allerlei kwalen lijden zowel fysiek als geestelijk, dan is het niet normaal meer dat je het allemaal zo gemakkelijk van je laat afglijden. Zoals Pieter Lakeman onlangs zei: het interesseert de man helemaal niets. En dat is geen kracht, maar een probleem ‒ voor ons, burgers van dit land.

En ja, dat is ongetwijfeld ook waarom hij dit soort onmenselijk beleid probleemloos kan verdedigen in de Tweede Kamer. Ieder normaal, weldenkend mens begrijpt dat een persoon die met kanker in het ziekenhuis ligt, die weliswaar niet op sterven ligt, maar wel een enorme strijd uitvecht, en die daar lichamelijk én geestelijk enorm onder lijdt, die door de behandeling figuurlijk een enorm pak slaag heeft gekregen… dat die persoon steun nodig heeft. Niet alleen om 15:00, maar ook na 21:00… en dat het werkelijk onmenselijk is om zo’n persoon die steun af te pakken. Op welk tijdstip dan ook.

Maar Rutte begrijpt dat niet. Ja, hij pretendeert nog even voor de goede orde dat hij het “verschrikkelijk” vindt, en dat hij daarom ook de avondklok “zo vreselijk” vindt, maar de manier waarop hij dat zegt maakt duidelijk dat dit enorm meevalt. Geen mens die deze video kijkt en die daarna bij zichzelf denkt: zo, hier ligt hij vannacht echt wakker van. En als hij het écht begreep zou hij hier natuurlijk wél een uitzondering voor laten maken.

We moeten het dus maar net zo hard zeggen als dat het is: Rutte geeft geen biet om de behoeften van chronisch zieken. Die kunnen wat hem betreft best creperen in een ziekenhuisbed. Regels zijn regels!