Schandalig! D66 stemt tegen motie om boete kwijt te schelden voor winkeliers die hun winkel beschermden tegen plunderaars

D66 heeft als enige partij in de Tweede Kamer geweigerd een motie te ondersteunen waarin de boetes worden kwijtgescholden van ondernemers die hun zaken beschermden tegen de vernielzuchtige hordes die eind januari in verschillende steden ravages aanrichten. Dat is niets meer of minder dan een regelrechte schande.



Vorige week dienden Wybren van Haga en Thierry Baudet een motie in bij de Tweede Kamer, met als verzoek aan het kabinet om boetes kwijt te schelden van ondernemers die hun winkel beschermden tijdens de avondklokrellen. Want, oké, misschien dat ze officieel niet buiten hadden mogen zijn, maar ze waren hun eigen hebben en houden aan het beschermen. Het is nogal logisch dat ze dat deden, aangezien de autoriteiten daartoe kennelijk niet in staat waren.

Het is echt een hele normale motie. Eentje waar iedereen voor zou moeten stemmen. En ja, we zien dan ook dat heel veel partijen de motie van harte steunen. De SP, de PvdD, ChristenUnie, PvdA, 50Plus, VVD, PVV, Krol, Van Kooten, SGP, FVD, GroenLinks, Denk en het CDA. Allemaal steunden ze de motie. Prima.

Maar er was één partij die daar heel anders over dacht. Jawel. Dat lees je goed: er zit een partij in de Tweede Kamer die vindt dat winkeliers die hun levensonderhoud beschermden tegen losgeslagen hooligans, tegen professionele hooligans, tegen tuig, juist éxtra straf verdienen door middel van een boete. Want oh, oh, oh, waar haal je het lef vandaan om gebruik te maken van je recht op zelfverdediging ‒ niet alleen van je persoon, maar ook van je bezittingen?

Die partij is, hoe kan het ook anders, het buitengewoon ondemocratische, elitaire, overheidsaanbiddende D66.

Ondernemers die hun winkel probeerden te beschermen tegen plunderaars kregen een boete omdat ze zich niet aan de avondklok hielden. Gelukkig is een meerderheid het met #FVD eens dat deze boetes moeten worden kwijtgescholden.#StemNederlandTerug op 17 maart pic.twitter.com/fmSuaG9UQv — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) February 5, 2021

Het is werkelijk ongelooflijk. D66 heeft zó’n enorme hekel aan het mkb dat de partij zelfs tegen deze motie stemt; een motie die zelfs door socialistische partijen gesteund wordt. Ik bedoel maar: de SP vindt het zelfs redelijk om deze boetes kwijt te schelden.

We kunnen het niet anders zeggen: D66 is werkelijk een ondernemershatende schandvlek op ons land. Wat een ongelooflijke droeftoeters zitten er bij die club zeg.