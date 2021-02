Thierry Baudet reageert op uitsluiten door Rutte: “Het ‘uitsluitspel’ is begonnen. Maar op 17 maart is de kiezer aan het woord!’

Gisteravond liet Mark Rutte weten dat hij niet wil dat de VVD landelijk in een coalitie gaat zitten met Forum voor Democratie. Want, zei hij, recent geopenbaarde ‘appjes’ zouden racistisch en zelfs homofoob geweest zijn. Met zo’n partij kan en wil hij niet werken. Etc. Blijkbaar leven we tegenwoordig dus in een land waarin de inhoud van privé-appjes belangrijker wordt gevonden dan het publieke beleid van een overheid die daarmee 30.000 gezinnen financieel geruïneerd heeft. Toch, Rutte met je Toeslagenaffaire?

Iemand die dat op zijn geweten heeft, die willens en wetens tienduizenden gezinnen de afgrond in heeft laten duwen, en die het MKB nu opblaast onder het mom van corona, moet niet eens bijna de euvele moed hebben anderen de maat te nemen over wat wel en niet kan. Zeker niet als diezelfde man zijn kabinet liet aftreden, en daarna heel blij aankondigde in de Tweede Kamer dat ze hem niets meer konden maken omdat hij als demissionair premier machtiger was dan ooit. Maar ja, die euvele moed heeft Rutte dus wel. Hij sluit Forum voor Democratie uit. Zegt hij nu.

Ik schrijf, “zegt hij nu,” omdat Rutte natuurlijk bepaald niet de meest betrouwbare politicus van Nederland is. Als iemand niet in zijn eerste leugen gestikt is dan is het deze vent.

Het “uitsluitspel” is begonnen. Een ritueel van de Nederlandse politiek. Maar op 17 maart is de kiezer aan het woord. En het gaat dan – heel simpel – over de vraag of we weer VRIJ willen zijn of in lockdowns willen blijven. Als #FVD groot genoeg wordt kúnnen ze niet om ons heen. — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 11, 2021

Thierry Baudet weet dat ook en heeft op Twitter dan ook kort maar accuraat gereageerd. “Het ‘uitsluitspel’ is begonnen,” schrijft de FVD-leider daar. “Een ritueel van de Nederlandse politiek. Maar op 17 maart is de kiezer aan het woord. En het gaat dan – heel simpel – over de vraag of we weer VRIJ willen zijn of in lockdowns willen blijven. Als #FVD groot genoeg wordt kúnnen ze niet om ons heen.“

Eerder liet Rutte al weten nooit en te nimmer te willen samenwerken met de PVV. Nu zijn de twee partijen die, in ieder geval op bepaalde onderwerpen, rechts van de VVD opereren dus onderwerp van een cordon sanitaire. Alles ter rechterzijde van die partij mag niet meedoen, zeker niet als de partij in kwestie weigert mee te gaan in de door het kartel vastgestelde narratieven. Zulke partijen mogen in theorie alleen meedoen als ze helemaal overstag gaan en zich op elk belangrijk onderwerp overgeven. Maar ja, dan heeft die regeringsdeelname natuurlijk geen nut meer voor de kiezer die ze zeggen te bedienen.

En dus klinkt Baudets oplossing heel plausibel: FVD moet zo groot worden dat ook de VVD niet meer om die partij heen kan. Het enige wat FVD-kiezers zich wel moeten afvragen is: kan er geregeerd worden met een VVD geleid door een man die zoveel lijden veroorzaakt heeft, of moet Rutte eerst maar eens opstappen?