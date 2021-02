Thierry Baudet woest door verlenging lockdown: “Dit brengt zoveel schade toe!”

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vindt het totaal belachelijk dat de lockdown verlengd wordt. ” Deze maatregelen zijn buiten proportie. FVD wil kwetsbaren beschermen, maar Nederland weer vrij laten,” aldus de man die de enige partij leidt die zich écht, principieel en fundamenteel tegen de draconische lockdown verzet.

Thierry Baudet vindt het volkomen onacceptabel dat de lockdown verlengd wordt. Oké, basisscholen gaan open, de kinderopvang, ook, en winkels mogen iets gaan doen met “afhalen,” maar dat is natuurlijk niet eens bijna afdoende om de economie én het MKB te redden — om nog maar te zwijgen over de psychische gezondheid van het Nederlandse volk.

“Rutte en De Jonge verlengen de lockdown tot maart, houden de avondklok mogelijk óók na 9-2 in stand en komen met een routekaart zonder terugkeer naar normaal,” aldus Baudet in een verklaring aan De Dagelijkse Standaard. “Dit brengt zoveel schade toe. Zoveel Nederlanders kunnen de tol van deze maatregelen niet dragen. Terwijl corona helemaal niet zo schadelijk is als we eerst dachten.”

“Deze maatregelen,” gaat hij verder, “zijn buiten proportie. FVD wil kwetsbaren beschermen, maar Nederland weer vrij laten.” En dat betekent: ophouden met de lockdown, per direct. Mensen niet meer opsluiten, winkels niet langer dwingen hun deuren gesloten te houden, en kinderen en anderen niet meer gedwongen thuis op de bank laten zitten. Het normale leven moet zovcel mogelijk opgepakt worden weer.

Maar ja, daar denken Rutte en De Jonge heel anders over. Deze twee mannen houden Nederland al bijna twee maanden — nou ja, bijna een jaar zelfs — in een wurggreep, en lijken daar zo ontzettend van te genieten dat ze zelfs nu de teugels nog niet willen laten vieren; nu dat het MKB overduidelijk op omvallen staat, en steeds meer mensen met psychische problemen kampen.

Er is maar één partij die deze lockdown principieel afkeurt, en die – als ze het voor het zeggen krijgt – er meteen einde aan maakt: Forum voor Democratie. Voor het Nederlandse volk is te hopen dat FVD bij de komende verkiezingen significant groter wordt dan de peilingen ons willen doen geloven. Als dat niet zo is kon het namelijk weleens definitief over en uit zijn met onze grondrechten en vrijheid.

