Tijdelijke coronanoodwet zonder debat verlengd! Henk Krol: ‘Politieke partijen laten zich te makkelijk de mond snoeren’

De coronanoodwet is gisteren verlengd tot 1 juni. Dit werd Nederland tussen neus en lippen door medegedeeld. Henk Krol vindt het belachelijk dat er niet eerst een debat kon plaatsvinden over deze verlenging. En daar heeft hij gelijk in, hier dient immers het parlement voor!

De tijdelijke coronanoodwet wordt zonder debat in de Tweede Kamer verlengd.

Onbegrijpelijk.

In mijn ogen laten veel politieke partijen zich te makkelijk de mond snoeren.

Het door mij aangevraagde debat werd ons niet gegund.#coronamaatregelen #overheid #17maart2021 #COVID19

“De Tweede Kamer is er om het kabinet te controleren. En zeker in deze coronatijd is dat heel hard nodig. Zoals u weet hebben we te maken met een tijdelijke wet Covid-19, en deze week kwam er tijdens het debat een briefje binnen dat die wet wordt verlengd.”

Het is absurd dat het kabinet, min of meer heimelijk, de noodwet op deze manier verlengd. Hadden ze dit niet openlijk met de Kamer kunnen bespreken? Wat is nog de meerwaarde van het Parlement als ze hun controlerende functie nauwelijks kunnen uitoefenen.

Krol heeft naar eigen zeggen tot tweemaal toe geprobeerd een debat hierover aan te vragen, helaas zonder succes. Volgens Krol is het “idioot” dat partijen zich zo makkelijk opzij laten schuiven. Hier kaart hij een terecht punt aan. De oppositiepartijen hebben genoeg instrumenten om flink wat heibel in de Tweede Kamer te veroorzaken. Maar het lijkt erop dat ze hier gewoon in verzaken.

De verlenging van de coronanoodwet is nogal een ingrijpend besluit, er zou op z’n minst een debat moeten worden gevoerd hierover. Want wat betekent nu concreet deze verlenging? Helaas krijgen we hier voorlopig geen antwoorden op. De coalitiepartijen zijn natuurlijk te druk bezig met de verkiezingen.