Tot ziens, hè! Tientallen BNNVARA-leden verlaten omroep na samenwerking met racistische Akwasi-club ZWART

Gisteren werd bekend dat omroep ZWART gaat samenwerken met BNNVARA. De omroep gaat Akwasi’s spreekbuis helpen bij enkele organisatorische zaakjes. Maar tientallen leden van de omroep BNNVARA moeten niks van hebben van alle agressieve praktijken van de tuigwoordkunstenaar. Zij hebben de omroep direct de rug toegekeerd en hun lidmaatschapskaart in de open haard gegooid.

Deze zomer wordt bekend of ZWART kan toetreden tot het publieke bestel. Mocht dit gebeure,n dan gaan de rode rakkers van BNNVARA de omroep organisatorisch ondersteunen. Iets wat sommige leden van de van oudsher arbeidersomroep in het verkeerde keelgat schoot. Zij willen niet dat hun radio- en tv-stal de club van Akwasi gaat ondersteunen. Want zeg nou zelf: wat heeft het in elkaar rossen van Zwarte Piet of het jatten van laptops nu te maken met opkomen voor de belangen van de arbeidersklasse?

Het is dus niet gek dat BNNVARA-leden en masse hun lidmaatschap opzeggen na dit nieuws. Akwasi is nogal een polariserend persoon. Veel mensen, ook de leden van BNNVARA, zitten niet te wachten op zo’n geweldsoproeper met zo’n giftig gedachtegoed. Een woordvoerder van de omroep probeert het vertrek van de leden nog te bagatelliseren:

“Op een aantal van ruim 400.000 leden is dat marginaal, maar uiteraard is ieder lid dat opzegt eentje te veel.”

We kunnen met de leden sympathiseren. Een samenwerking met de racismehooligans van ZWART vinden ze veel te ver gaan, en daar hebben ze volkomen gelijk in. De denkwereld van Akwasi en consorten is extreem polariserend en allesbehalve verbindend. Daar wil de gemiddelde Nederlander niks mee te maken hebben, en zelfs de linkse BNNVARA-leden is dat te gortig. Gelukkig ook maar!