Verkiezingskoorts: Alleen Forum voor Democratie en aspirant-Kamerpartij Code Oranje zoeken het volk écht op!

Terwijl de meeste partijen zich hebben neergelegd bij het ophangen van zogeheten sandwichborden en het uitdelen van foldertjes in brievenbussen, trekt het Forum voor Democratie al een tijdje het hele land door. En dat heeft effect want het enthousiasme neemt toe en keer op keer weet FVD honderden mensen te trekken met hun zogeheten Vrijheidskaravaan.

Officieel zijn evenementen natuurlijk verboden in tijden van coronacrisis. Maar de Vrijheidskaravaan van het Forum voor Democratie is geen evenement, maar eerder een politieke boodschap die laat zien dat deze partij wél dicht bij de kiezer staat. Wat ook je mening is over FVD, het is zo’n beetje de enige partij die de kiezer -corona of niet- gewoon opzoekt in zijn of haar eigen habitat. En dat is goed, want de politiek is er voor het volk en niet altijd en alleen maar omgekeerd.

De enige andere partij die ook de mensen opzoekt is de aspirant-partij Code Oranje van Richard de Mos. Ook hij durft het aan om met mensen in gesprek te gaan zonder alleen maar nietszeggende foldertjes door een brievenbus te flipperen.

De Vrijheidskaravaan van Forum voor Democratie weet dagelijks honderden mensen te trekken terwijl Richard de Mos (Code Oranje) dagelijks met tientallen burgers in gesprek gaat. Het opvallende is dat ik dit geen andere partijen zie doen. Geen PvdA met hun hangende rozen en ook GroenLinks wordt waarschijnlijk uit de wind gehouden met de door hun zelf gecreëerde foeilelijke windmolens.

Daarom: De enige politici die ik enige authenticiteit en betrokkenheid met het Nederlandse volk toevertrouw zijn Thierry Baudet, Richard de Mos en Geert Wilders. Hoewel ik wel eerlijk moet stellen dat Wilders ook wel iets meer het volk persoonlijk zou mogen opzoeken. Anderzijds: Daar gaat natuurlijk weer een hele veiligheidsoperatie aan vooraf.