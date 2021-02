Waarom het aanschaffen van een gebruikte machine een goed idee is

Waarom zou u heel veel geld uitgeven aan een gloednieuwe machine als een gebruikte net zo goed werkt voor een fractie van de investering? Het klinkt allemaal heel logisch, maar er zijn genoeg redenen waarom het aanschaffen van gebruikte machines een goed idee is. Op de eerste plaats scheelt het een hoop in de aanschafkosten. Daarbij heeft een gebruikte machine al een tijdje aangestaan. Dat betekent dat eventuele kinderziektes of minder betrouwbare onderdelen al aan het licht zijn gekomen en vervangen of verbeterd door de vorige eigenaar. Misschien heeft deze zelfs aanpassingen aangebracht die beter werken in de praktijk, maar waar ze bij de ontwikkeling van het apparaat niet aan gedacht hebben. Daar loopt u straks dus niet meer tegenaan. De machine is als het ware al ‘ingewerkt’. Een andere reden om een gebruikte machine aan te schaffen kan liggen aan het feit dat u hem gewoon even wilt uitproberen. Even kijken of het inderdaad iets toevoegt aan het productieproces voordat u gaat investeren in een gloednieuw exemplaar. Het kan ook zijn dat u een bepaalde machine maar een beperkte tijd nodig heeft omdat er een grote eenmalige order is binnengekomen die u niet wilt laten schieten. Maar om te voldoen aan de vraag heeft u wel de juiste machine nodig. Maar wat als later blijkt dat het geen eenmalige order is? Dan kunt u altijd nog de gebruikte machine inruilen voor een nieuwe uit de fabriek. Ook een reden om te kiezen voor gebruikte (proces)apparatuur is dat deze direct uit voorraad leverbaar zijn en onmiddellijk ingezet kunnen worden. Als u een nieuwe machine heeft besteld moet u daar vaak maanden op wachten en die stilstand kan behoorlijk in de papieren lopen. Met een gebruikte machine kunt u gewoon doorwerken. Tot slot verliest een nieuwe machine sneller zijn waarde dan een gebruikte. ‘Nieuw’ is na een dag gebruikt te zijn al niet ‘nieuw’ meer. Gebruikt is na 3 verschillende eigenaren nog steeds gewoon gebruikt. Waar moet u op letten bij de aanschaf van een gebruikte machine? We geven u een paar slimme tips.

Waar komt de machine vandaan?

Het is belangrijk om te weten waar een machine vandaan komt. Dus vraag naar de vorige eigenaren en de reparaties die op de machine zijn uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat een sloopbedrijf anders met een shovel omgaat dan een grondverzetbedrijf. Laat u niet afschrikken door een lange lijst aan reparaties. Dat betekent dat er veel nieuwe onderdelen in de machine zitten. Juist als een machine weinig reparaties heeft gehad vergroot dat de kans dat er binnenkort een onderdeel versleten is en kapotgaat. Het kan de moeite lonen om even met de vorige eigenaar te bellen en te vragen hoe de machine beviel voordat deze werd vervangen. En waarom werd deze vervangen?

Weet wat u koopt

Er gaat veel geld om in de koop en verkoop van gebruikte industriële machines. Deze bedrijfstak floreert en niet elke dealer van gebruikte machines is even capabel. Het is dus belangrijk om uw goed te laten informeren over de partij waar u zaken mee wilt doen. Doe bijvoorbeeld navraag bij andere ondernemingen in uw branche waar zij hun machines kopen en wat hun ervaringen zijn. Maar ga ook af op gerenommeerde merken die machines bouwen. A-merken leveren nu eenmaal betere kwaliteit met een langere levensduur dan B-merken. Maar het is ook belangrijk dat een machine goed onderhouden is door de vorige eigenaren en dat de verkoper hem helemaal heeft nagekeken en geserviced. Vraag ook of u de machine even aan het werk kunt zien, desnoods op uw eigen locatie voordat u tot aankoop overgaat. Zie het als een proefrit waarbij eventuele gebreken aan het licht komen.

Inruil mogelijk?

Zeker als u gaat voor een grotere, nieuwere en snellere gebruikte machine heeft u wellicht een huidige machine die u wilt inruilen. In dat geval is het goed om rond te vragen wat de desbetreffende gebruikte machine waard is zodat u met dat bedrag in uw hoofd kunt onderhandelen over de inruilwaarde op uw nieuwe machine. Over het algemeen kunt u hier een flink bedrag besparen op de aanschaf van uw nieuwe gebruikte machine.

Tijd is geld

Het is handig om te checken of de machine die u zoekt bij een aanbieder uit voorraad leverbaar is en hoe het zit met vervoer en installatie. Het is natuurlijk wel wenselijk dat de aanbieder de machine komt brengen en ter plekke voor u aansluit. Zorg dan ook dat uw eigen technische dienst daarbij betrokken is want die moeten misschien later zelf eventuele problemen zelfstandig oplossen.

Is kopen de beste optie?

Soms is het kopen van (gebruikte) machines helemaal niet de beste optie in uw specifieke situatie. Het is bijvoorbeeld ook heel goed mogelijk om gebruikte machines gedurende een bepaalde tijd te leasen of te huren. Vooral aantrekkelijk als u een machine maar voor korte tijd nodig heeft.