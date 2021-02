Wat kan de GGD wel? Opnieuw staan ouderen lang in de rij door landelijke storing

De GGD begaat de laatste tijd de ene na de andere blunder. Vandaag staan opnieuw ouderen massaal in lange rijen te wachten op een inenting. Ditmaal zorgt een landelijke storing voor grote vertraging. De GGD heeft haar zaakjes duidelijk niet op orde.

De GGD weet de laatste tijd vaak genoeg het nieuws te halen. In slechte zin dan. De grootschalige handel in persoonsgegevens, de mogelijke vaccinverspilling en de ene na de andere storing. De GGD lijkt niet klaar te zijn voor het uitrollen van het vaccinatiebeleid. Ze begaan de ene blunder na de andere.

Vandaag staan er lange rijen bij de prikstraten vanwege een landelijke GGD storing. Opnieuw staan er rijen met 80-plussers voor lange tijd te wachten op hun prik.

Mevrouw van de GGD loopt schreeuwend door iedereen heen of mensen water willen.. loopt ze een beetje te lachen ‘het lijkt hier wel stoelendans Haha’ absoluut geen 1,5 meter. Het lijkt wel een markthal. Vreselijk. pic.twitter.com/3cwvdZOnQr — Sari (@sari32264489) February 4, 2021

Als je de foto’s ziet dan vraag je je echt af wie dit zo heeft geregeld.

Het ICT-systeem van de GGD heeft te maken met een landelijke storing waardoor de wachttijd oploopt tot meer dan een uur. Wat een gepruts. Hoe krijgen ze het voor elkaar dat ze al tijden werken met een gebrekkig ICT-systeem. Nu is er weer een storing en hiervoor bleek dat het hele systeem zo lek was als een mandje. En als het niet aan het systeem ligt dan blijkt de GGD niet genoeg naalden op locatie te hebben liggen. Is er dan niemand die oplet daarzo?

Door dit soort geblunder vraag ik me echt af of er nog mensen zijn die geloven dat dit jaar iedereen al geprikt kan worden. Als het nu al niet soepel verloopt, wat moeten we dan verwachten als de niet-risicogroepen aan de beurt zijn? Dan spreken we over een groep die vele malen groter is. Ligt het systeem er dan ook wekelijks uit? Zo ja, dan mogen we blijven zijn als we volgend jaar eindelijk aan de beurt zijn om die prik te ontvangen.