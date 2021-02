Wat nou vrede?! Joe Biden bombardeert Syrië, want we hadden weer behoefte aan oorlog in het Midden-Oosten!

Hij heeft er een hele 36 dagen mee gewacht, maar vannacht was het dan tóch weer zover: Joe Biden heeft het Amerikaanse leger vannacht luchtaanvallen laten uitvoeren “op Iraanse milities in Syrië.” Want, oh, oh, oh, we hadden nu een paar jaar geen oorlog meer gehad in het Midden-Oosten, en dat kunnen neo-conservatieven én neo-progressieven natuurlijk niet langer tolereren.

Volgens de officiële lezing van het Witte Huis waren de raketaanvallen een reactie op eerdere aanvallen van die milities “op Amerikaanse doelwitten in Irak.”

“Op bevel van president Joe Biden hebben Amerikaanse strijdkrachten vanavond luchtaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door Iran-gesteunde milities in het oosten van Syrië,” aldus het ministerie van Defensie in een verklaring. “Deze aanvallen werden uitgevoerd als reactie op recente aanvallen op Amerikaans en coalitietroepen in Irak, en de continue dreiging tegen hen.”

“Deze proportionele militaire reactie is uitgevoerd samen met diplomatische maatregelen, waaronder overleg met coalitiepartners. De operatie zendt een overduidelijke boodschap: president Biden zal in actie komen om Amerikaanse en coalitietroepen te beschermen. Tegelijkertijd hebben we bewust gehandeld op een manier die de algemene situatie in Syrië en Irak deëscaleert.”

Haha! Ja, natuurlijk! Want niets spelt ‘deëscaleren’ beter dan ‘een paar raketten op je reet afvuren!’

Interessant genoeg werden deze aanvallen twee dagen eerder al aangevoeld door Jack Posobiec, een conservatieve activist en journalist. Die schreef namelijk op Twitter dat “één ding waar mensen zich niet van bewust zijn is hoe sterk het Biden Witte Huis gefocust is op Syrië. Ze willen af van Assad en zijn generaals. Ze zijn hier veel meer mee bezig [achter de schermen] dan ze publiekelijk toegeven.”

One thing people aren't picking up on is how focused the Biden White House is on Syria. They want Assad and his generals gone. This is taking up way more of their time than they are letting on publicly. — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) February 23, 2021

In een andere tweet stelt hij vervolgens dat zijn bron(nen) in het Witte Huis zitten. Oh ja, en volgens een lid van het Witte Huis was Kamala Harris van tevoren niet geïnformeerd over de luchtaanval. Daarom zou zij enigszins van streek zijn:

Kamala Harris was not informed prior to the Syrian bombing and is very upset about being left out of the loop, per WH official — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) February 26, 2021

Hilarisch genoeg reageert Donald Trump Jr. ‒ de zoon van… ‒ daarop door zich af te vragen of Joe Biden zélf wel geïnformeerd was.

Was Joe Biden informed? https://t.co/NccOslxSEw — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 26, 2021

Grappen en grollen terzijde is dit natuurlijk wel degelijk een heel serieus onderwerp. Wij van rechts waarschuwden tijdens en voor de campagne (zelfs) al dat als Democraten aan de macht zouden komen, ze gewoon door zouden gaan waar het Witte Huis van Obama mee bezig was: oorlog in Syrië tegen Assad én Iran ‒ en tot op zekere hoogte zelfs tegen Rúsland ‒ en dat dit uiteindelijk zou resulteren in een grote oorlog tegen Iran die het hele Midden-Oosten in de fik zal zetten.

Maar hé, zogenaamd vredelievend links kan opgelucht ademhalen omdat Biden in ieder geval geen beledigende tweets de wereld in slingert! Dat is véél erger dan het afvuren van raketten!