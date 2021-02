Whahaha! Sylvana Simons blijkt spirituele goeroe: ‘Ik draag goddelijke energie in mij!’

“Ik ben niet religieus. Ik denk dat alle mensen spirituele wezens zijn, ik dus ook,” zegt Sylvana Simons in een nieuw interview over spiritualiteit. “Voor mij zijn mens, dier en natuur de heilige drie-eenheid in de schepping.” Jawel, u leest het goed: de voorvrouw van BIJ1 blijkt ook een spirituele denker te zijn. Een filosoof. Wat zeg ik? Een goeroe!

Wij kennen Sylvana Simons natuurlijk eerst en vooral als de bekendste professionele racismeroeper en beroepsslachtoffer van Nederland, maar in een interview met Volzin.nu bewijst ze nog over een héél andere kant te beschikken. Want mevrouw is spiritueel buitengewoon ontwikkeld, en hartstikke wijs. Je zou haar bijna een shaman noemen. Sorry, een shavrouw moet dat zijn.

“Ik ben niet religieus. Ik denk dat alle mensen spirituele wezens zijn, ik dus ook. Ik denk dat spirit onderdeel is van ons lichaam,” begint ze haar officiële spirituele leerstellingen. Maar met geïnstitutionaliseerde religie, daar heeft ze niks mee. Niet zo gek, want dat soort religie zal wel heel hard racistisch zijn. Toch?

Ze gaat verder dat ze “ook moeite” heeft “met de gedachte om vrees voor God te hebben, omdat God straft. Dat voelt voor mij niet hoe God zou zijn.” Nou ja, zoals iedereen die ook maar iets met de woke-gekte heeft weet, wat wij voelen is waar. Onze gevoelens zijn de kern van ons bestaan en van de waarheid. Oh wacht, dat moet dus “onze” waarheid zijn.

“Voor mij zijn mens, dier en natuur de heilige drie-eenheid in de schepping. Ik denk überhaupt dat de rol van de mens een goddelijke is, namelijk creatie,” oreert ze ook nog wijs. “En dan geloof ik dat het creatie voor en van het goede moet zijn. Ik heb mijn bevalling als een goddelijke ervaring beleefd… Daar gebeurde iets wonderlijks. We zijn een vehikel en dat heb ik als iets goddelijks ervaren en als een bevestiging van het feit dat God dus in mij is, of ik in God. Ik draag die goddelijke energie in mij, want ik ben in staat om het meest goddelijke te creëren: nieuw leven. Dat is voor mij manifestatie, op dat moment, van God.”

Nou, dat is nog eens leuk. Ze heeft God in zich omdat… zij leven op de aarde kan zetten. Maar wacht eens even, wat zegt dat dan over mannen? Want wij kunnen dat voor zover mij bekend niet. Nou ja, we kunnen een vrouw wel zwanger maken en op die manier leven creëren. Maar daar had ze het niet over. Ze had het echt over de geboorte zelf.

Afijn, dat zijn natuurlijk van die lastige vragen die zo’n goeroe helemaal niet wíl beantwoorden. Want het gaat om de diepere ‘wijsheid’ erachter.

Ik hoop dat Sylvana, als ze niet in de Kamer komt, door Nederland kan gaan toeren als de spirituele gigant die ze is. Jomanda is er niets bij!