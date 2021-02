WHO-teamlid Marion Koopmans: ‘Rol vleermuizen ligt politiek gevoelig, of virus uit lab komt wordt niet onderzocht’

De Nederlandse hoogleraar virologie Marion Koopmans, OMT-lid en WHO-onderzoekster in de Chinese stad Wuhan, laat blijken dat het onderzoek totaal niet meer serieus te nemen is. Politieke invloed vanuit de Chinese overheid heeft ervoor gezorgd dat het WHO-team subtiel een bepaalde richting uit wordt gestuurd.

Op de persconferentie die de WHO-onderzoekers en hun Chinese partners vandaag in Wuhan gaven, werd pijnlijk duidelijk dat het onderzoek wordt gestuurd. De NOS zegt: “Professor Wannian Liang, leider van het 17-koppige Chinese onderzoeksteam, liet geen kans onbenut om te benadrukken dat het niet vaststaat dat de pandemie zijn origine heeft in China.”

Uit het schema dat Koopmans presenteerde valt die sturing ook direct op:

Voor de wetenschap zou het een godsgeschenk zijn als we te weten komen hoe het coronavirus ontstaan is en op mensen is overgesprongen. Het team met Marion Koopmans moet dan ook alle ruimte krijgen om hun onderzoek uit te voeren. Uiteindelijk is het in het belang van ons allemaal (ook dat van China) als we weten hoe Covid-19 z’n start beleefde. Dan weten we wat ertegen zullen moeten doen.

Want als er één ding is wat we allemaal niet willen is dat er straks nóg zo’n pandemie ons overspoelt. China moet het onderzoek van de WHO dus niet proberen te traineren, beteugelen, bij te sturen of botweg te dwarsbomen. Geloof het of niet: sommige zaken zijn belangijker dan het beschermen van de fragiele ego’s van communistische politici in Beijing.