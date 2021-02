Wil jij een incassobureau inschakelen? Dit zijn de kosten!

“Kijken, kijken, niet kopen”? Veel ondernemers herkennen dit: een klant die eindeloos in de winkel rondloopt of flink wat belt en mailt maar uiteindelijk toch niet over de streep gaat… Maar wat als er sprake is van “kopen, kopen, niet betalen”. Helaas krijgen veel ondernemers ook hiermee te maken. Wanbetalers heb je in iedere branche. Een hoofdpijndossier als je het ons vraagt, immers komen veel ondernemers zelf in de problemen doordat facturen niet (tijdig) door hun klanten worden betaald. Gelukkig zijn er wel partijen die je kunt inschakelen die jouw klanten actief aansturen op betaling. Zo hebben incassobureaus de kennis en kunde in huis om met succes betalingen te innen. Maar wat kost het inschakelen van een incassobureau nu precies? In deze blog gaan we dieper in op die vraag.

Incassokosten

Aan het inschakelen van een incassobureau zijn kosten verbonden. Het incassobureau zet immers mankracht in om in jouw naam betalingen te innen. Het fijne van deze kosten is dat deze in de meeste gevallen niet voor jouw rekening komen. Het incassobureau berekent deze namelijk door aan de schuldenaar. Deze kosten, ook wel incassokosten genoemd, komen bovenop de al verschuldigde betaling. In de basis betaal je dus niets voor het innen van je factuur via een incassobureau.

Kosten voor aanvullende diensten

Maak je gebruik van aanvullende diensten die het incassobureau aanbiedt, dan moet je wel een x bedrag betalen. Een voorbeeld van zo’n aanvullende dienst is het laten opmaken van een aanmaning op het briefpapier inclusief logo van het incassobureau. Je kunt ook een aangetekende e-mail laten verzenden. Een andere aanvullende dienst is het laten uitvoeren van een kredietcheck. Dan onderzoekt het incassobureau de financiële status van de schuldenaar. Heeft het incassobureau niet het gewenste effect? Dan kan een incassobureau voor jou een gerechtelijke procedure starten. Hier zijn wel kosten aan verbonden die vooraf op een offerte bekend worden gemaakt.

No cure no pay

In sommige gevallen slaagt het incassobureau er niet in om de factuur te innen. Er zijn dan wel kosten gemaakt door het incassobureau. Wie moet die betalen? In principe zijn die voor de persoon die het incassobureau inschakelt, mits deze werkt met no cure no pay incasso. No cure no pay staat voor ‘geen genezing, geen kosten’ en houdt in dat als het incassobureau de factuur niet succesvol kan innen, de kosten voor de werkzaamheden komen te vervallen. Jij bent in dat geval dus niets aan het incassobureau verschuldigd.

Wil jij een incassobureau inschakelen? Neem weet je beter waar je aan toe bent. Wij adviseren je wel om altijd een onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van het incassobureau en goed de voorwaarden te lezen. Succes!