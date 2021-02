Willem van Hanegem pakt “tegenstrijdig” coronakabinet aan: ‘Jullie zijn de wappies!’

De legendarisch voetballer én ultieme criticaster Willem van Hanegem heeft een hekel aan de term ‘wappies’. Mensen die niks op hebben met de tegenstrijdige coronaregels worden weggezet als ‘wappies’ terwijl Van Hanegem juist de blunderende bestuurders als ‘wappies’ ziet. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor al die tegenstrijdigheden.

Van Hanegem neemt zoals gewoonlijk geen blad voor de mond en pikt het niet dat een interviewer hem een ‘wappie’ noemt.

Van Hanegem snapt hem. Wat is een wappie? De mensen die de regels verzinnen zijn wappies.

“Die mensen die dus maar alles kunnen zeggen, waarvan je denkt ‘hé, dat is zo tegenstrijdig als wat’, dat zijn dan geen wappies. Dan heb ik het gevoel dat zij dan eerder de wappies zijn. Want ik luister niet meer naar die mensen.”

Van Hanegem lijkt er helemaal klaar mee te zijn. En dat is niet gek, al geruim een jaar is Nederland de dupe van een inconsistent coronabeleid – een beleid dat vaak genoeg is uitgeblonken in fouten en blunders. Ondertussen wordt iedereen met een beetje kritiek op het huidige beleid al weggezet als een ‘wappie’. Iets wat natuurlijk iedere discussie meteen doodslaat.

Ook in de Kamer worden critici, nota bene door koning coronablunderaar Hugo de Jonge, weggezet als een complotdenker terwijl De Jonge zelf verantwoordelijk is voor gigantische blunders en inconsistent beleid.

Ondertussen neemt de kritiek vanuit de samenleving op het coronabeleid met de dag toe. Zijn al deze mensen wappies? Of zijn dit gewoon terecht bezorgde burgers die vrezen voor de toekomst? Van Hanegem weet in ieder geval zeker wie de ‘wappies’ zijn.