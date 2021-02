Winkeliers trekken lockdown niet meer: ‘Het vertrouwen is weg, we gaan 2 maart open!’

Ondernemers van de winkeliersvereniging in Klazienaveen trekken het niet meer. De lockdown zorgt voor onzekere tijden en het voortbestaan van talloze zelfstandige ondernemers staan op het spel. Zij willen de winkels dan ook op 2 maart weer opengooien.

Naar verwachting willen zo’n 100 winkels de deuren weer gaan openen op 2 maart. De huidige maatregelen en coronasubsidies bieden geen vertrouwen. Door al die strikte regelgeving rondom de lockdown hebben ze geen zicht op omzet. Veel ondernemers moeten wel opengaan om te overleven.

Harry van der Velde, voorzitter van de winkeliersvereniging, zegt er het volgende over tegen RTV Drenthe:

“Het vertrouwen is gewoon weg. We hebben met de huidige coronasubsidies geen zicht op omzet. En wij zijn seizoensgebonden. We moeten wel nieuwe kleding inkopen, maar het oude is nog niet verkocht en de leverancier wil wel zijn geld. Alle zelfstandig ondernemers doen mee. Alle winkels met een voorraad worden niet goed genoeg gecompenseerd.”

Het is een geluid wat men al vaker heeft gehoord. Veel ondernemers, van allerlei sectoren, vallen vaak genoeg tussen schip en wal. Begin dit jaar nam FVD-Kamerlid Wybren van Haga het nog op voor de beautysector omdat zij massaal het noodsteunpakket misliepen. Het coronabeleid ontbeert het vaak aan goed maatwerk.

Voor veel winkeliers is opengaan pure noodzaak. Zij hebben nauwelijks nog een toekomstperspectief. Waardoor ze liever opengaan en een boete riskeren dan dat ze hun eigen zaak op deze manier failliet zien gaan:

“Het is puur muiterij omdat het moet! Een boete kost tot 4000 euro, dat is veel geld. Maar we gaan er gewoon aan. Het alternatief is erger.”