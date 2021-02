Wopke Hoekstra gaat vol woke en eist: ‘Vrouwenquotum voor de top van het bedrijfsleven!’

Het CDA is overstag. Want, jawel, ook de christendemocraten willen private bedrijven dwingen om een bepaald aantal vrouwen op topfuncties te zetten. Want, zegt lijsttrekker Wopke Hoekstra, er zijn gewoon niet genoeg vrouwelijke topmanagers. Dat moet veranderen. Als niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Met de zweep erover! Jullie zúllen vrouwen aanstellen, en wel meteen!

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra mocht gisteravond komen opdraven bij het NPO-programma M. Daar vertelde hij heel blij dat hij een vrouwenquotum wil. En snel een beetje. In het verleden dacht hij daar anders over, maar nu we toch gezellig aan het Build Back Betteren zijn met elkaar kan dit er ook nog wel bij.

Er moet een vrouwenquotum komen in de top van het bedrijfsleven. 20 jaar geleden dacht ik daar anders over. Maar als je kijkt naar de vooruitgang van de afgelopen jaren dan is er simpelweg te weinig gebeurd. Daar moeten we een stap in zetten. #CDA #NuDoorpakken pic.twitter.com/9xjf4XWKHZ — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 9, 2021

“Ik wil er straks, maar sowieso als politicus van het CDA [..], voor iedereen zijn. Je moet die hele samenleving willen dienen,” begon Hoekstra zijn antwoord. Natuurlijk bedoelt hij met “die hele samenleving” iedereen behalve conservatieve Nederlanders. Want die moeten juist verguisd worden.

Afijn. “Natuurlijk gaan niet al die mensen straks op mij stemmen,” ging Hoekstra verder. “Maar je moet wel verschillende soorten groepen willen verbinden.” Inderdaad: van woke links tot woke feministen, tot woke gays, tot woke allochtonen, tot woke tokkies, tot woke… Nou ja, tot iedereen die woke is.

“Neem bijvoorbeeld het vrouwenquotum.” Uh, oh. Nee, nee. Doe het niet Wopke.

Maar natuurlijk deed hij het wel.

“Twintig jaar geleden dacht ik daar anders over.” Ja, toen had je nog gezond verstand én respect voor het begrip ‘privaat bedrijf.’ Dat is nu wel anders. Of niet dan Wopke? “Maar als je nu ziet wat er gebeurd is de afgelopen twintig jaar, dan moet je toch constateren dat de progressie eigenlijk te weinig is, dus dan vind ik dat je de stap moet nemen,” vindt Hoekstra, om een vrouwenquotum in te voeren.

Natuurlijk. Wopke Hoekstra en het CDA zijn net zo links geworden als de PvdA, GroenLinks en D66. Ook het CDA wil nu bedrijven dwingen om niet naar de kwaliteit van mensen te kijken, maar naar hun identiteit. Het is te triest voor woorden, zeker omdat de partij nog altijd ‘christen’ in de partijnaam heeft.

Het goede nieuws? Het wordt elke dag duidelijker welke partijen bij het gestoorde partijkartel horen en welke er buiten staan.