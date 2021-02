Wybren van Haga ontketend: “We hebben een existentiële crisis met een overheid die op Machiavelliaanse wijze de samenleving ruïneert”

“Nederland kent één van de hardste lockdowns ter wereld maar scoort ongelooflijk slecht,” zei Wybren van Haga volkomen juist over het wanbeleid van het rampenkabinet Rutte III. En dat is niet alles. “Het vaccineren gaat tergend langzaam en er wordt niet geluisterd naar slimme ideeën.” De meerderheid van de mensen op de IC door corona betreft mannen van zestig jaar of ouder met (heel veel) overgewicht. Waarom, vroeg Van Haga vandaag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer, wordt deze groep dan niet als eerste gevaccineerd? “Het zou de druk op de IC’s veranderen met zes procent volgens Peter van der Voort, hoofd van het UMCG Groningen.”

En dat was nog maar het begin van Van Haga’s speech. Oh ja, hij had nog veel meer in petto voor het kabinet Rutte III: het kabinet dat wanprestatie stapelt op wanprestatie. Het coronabeleid wordt gekenmerkt door angst, geblunder, gezwabber, en het volstrekt negeren van mogelijke oplossingen,” zei het Kamerlid van Forum voor Democratie vervolgens. “Ventilatie, preventie, medicijnenbeleid zoals HCQ en ivermectine werken elders wel maar hier blijkbaar niet. Vier intensivisten stelden onlangs dat de coronamaatregelen niet opwegen tegen de gezondheidswinst die ziekenhuizen boeken. En de prijs die betaald wordt voor solidariteit met de kwetsbaren in onze samenleving is veel en veel te hoog geworden.”

“De lockdown waardoor scholen, winkels, de horeca en feitelijk ons hele leven is gesloten is aantoonbaar ineffectief, disproportioneel, en de schade is enorm. Forum voor Democratie pleit daarom al maanden voor proportionaliteit, voor het opschalen van de IC-capaciteit, het specifiek beschermen van kwetsbaren, en het vrijlaten van de rest van de samenleving. Scholen open, winkels open, horeca open, terug naar ons normale leven, En zonder lockdown en zonder die absurde avondklok. Wanneer gaat het kabinet het FVD scenario overwegen en hoe groot moet de nevenschade zijn voordat het kabinet inzien dat het allemaal zo schadelijk is?”

“In maart 2020 leek corona nog een gevaarlijk virus,” aldus Van Haga. “Maar inmiddels is het een existentiële crisis waarbij een gulzige overheid op Machiavelliaanse wijze onze vrijheden inperkt en onze samenleving ruïneert met een ongekozen OMT waarin virologen de dienst uitmaken. Het MKB wordt vernietigd door de coronamaatregelen en de steunmaatregelen zijn weliswaar behoorlijk maar dekken bij lange na niet de schade die geleden wordt. Veel getroffen ondernemers krijgen namelijk helemaal geen steun.” Daarvoor zijn verschillende redenen, maar stuk voor stuk snijden die geen hout. “Veel ondernemers zullen deze crisis niet overleven,” zei Van Haga dan ook, “en ik voorspel een faillisementgolf in mei als het vakantiegeld betaald moet worden.”

“De avondklok en de lockdown blijven van kracht terwijl het niet werkt,” zei Van Haga vervolgens. En ja, dat klopt óók al. “De doodsklap voor het MKB en een mentale hel voor ons allemaal.” Dat is geen woord te veel gezegd. “De schade voor ondernemers is ondraaglijk. Op 17 maart gaan we zien” wat zij daarvan denken, zei Van Haga vervolgens. Dat klopt. En ik voorspel op mijn beurt dat die ondernemers massaal overstappen naar FVD. De peilingen laten dat nog niet zien, maar je moet wel totaal wereldvreemd zijn als je die nog serieus neemt.

“Maar voorzitter er is nog een andere groep die ongelooflijk hard wordt getroffen door de maatregelen. De psychische nood is groot en door het sluiten van de scholen lopen veel jongeren en veel scholieren een enorme achterstand op. Middelbare scholen blijven voorlopig dicht, en scholieren krijgen wellicht een diploma maar hebben twee cruciale schooljaren in hun pubertijd gemist.”

Zo is het maar net.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de sociale achterstand die jongeren ontwikkelen. De impact van deze dramatische lockdown is enorm. Zoals Van Haga zei loopt het aantal zelfmoorden onder jongeren op. En dat geldt helaas ook voor het aantal gevallen van huiselijk geweld tegen kinderen. En dat allemaal doordat mensen gedwongen thuis zitten. Het is dieptriest. Zo werden er tijdens de eerste lockdown maar liefst 40.000 kinderen mishandeld. Veertigduizend.

“Ook het aantal jongeren met eetstoornissen is met een derde toegenomen” zei Van Haga daarna. “Voor corona hoeven de scholen niet dicht. Kinderen merken niets van corona en de kans om te overlijden aan corona is vrijwel gelijk aan nul,” aldus Van Haga. Maar waarom zijn jongeren dan toch “het kind van de rekening?” Waarom worden zij in een “diepe depressie” gestort?” En trouwens, hoe verdedigt het kabinet het wanstaltige aankomende beleid om schoolkinderen massaal gedwongen te gaan testen? Dit is gekte, zei Van Haga terecht. Totaal ongeloofwaardig én belachelijk.

Het was fantastisch om te zien hoe Van Haga op schitterende wijze de vloer aanveegde met het kabinetsbeleid, en dat hij dat deed door — in tegenstelling tot Geert Wilders — het hele narratief van het kabinet te ondermijnen.