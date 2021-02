Wybren van Haga: “Willen we onze vrijheid weer terug of willen we een rare wereld waarin onze kinderen met mondkapjes lopen?”

De politieke verhoudingen zijn -daags voor de verkiezingen- langzaam aan het verschuiven. Dat zien we niet alleen terug in de peilingen, maar horen we ook steeds vaker als we de mensen op straat spreken. Wybren van Haga, de tweede man van het Forum voor Democratie, denkt zelfs dat zijn partij wel in aanmerking komt om 12 zetels te pakken op 17 maart.

1) We spraken elkaar al eerder, maar niet voor niets hebben we nu wederom contact met elkaar. Aanleiding is het ontroerende filmpje van ondernemer Bart dat jullie deelde op sociale media. Hartverscheurend!

“Dat klopt, ja. Het is een groot drama. Het (corona, – red.) is een sociale. culturele medische en economische crisis. Het offer dat mensen moeten brengen, en in het bijzonder jongeren en ondernemers is echt veel te groot. We doen het niet samen nu.”

2) Ik merk zelf ook dat ik last heb van de bijeffecten van de coronamaatregelen. Ik heb zelfs vrienden die overspannen thuis zitten vanwege de uitzichtloze situatie. Maar met mijn 33 jaar val ik toch niet meer onder de doelgroep ‘jongeren’?

“Ik vind jou ook nog gewoon een jongere hoor. Maar het hele beleid van kabinet Rutte III is dystrofisch. Géén huggies, géén zoenen, géén handen schudden. Het is niets anders dan onwerkelijk.”

3) Onwerkelijk in welke zin?

“Misschien is de categorisering anders. Mensen die een intrinsieke vrijheidsbehoefte hebben tegenover de machthebbers die meer controle over het volk willen kunnen uitvoeren.”

4) Toen we elkaar laatst spraken zei je dat het FVD minimaal tien zetels zal halen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe kijk je daar nu naar?