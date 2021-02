Zien! Held Pieter Omtzigt vecht tegen Den Haag: ‘Met mijn werk maak ik geen vrienden, het is heel eenzaam!’

De strijd tegen kabinetsleden én Europese leiders die misbruik maken van hun macht, positie en prestige, en ondertussen het eigen volk een oor aan naaien, is vaak een bijzonder eenzaam gevecht. Dat zegt Pieter Omtzigt. “Met mijn manier van werken maak je geen vrienden,” zegt hij. Tenminste niet in Den Haag. Daarbuiten gelukkig wél.

Op dinsdagavond mocht CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt bij Op1 langskomen om daar te vertellen over zijn nieuwe boek ‒ Een nieuw sociaal contract ‒ én over zijn strijd tegen misbruik makende overheidsfunctionarissen in binnen- en buitenland. In dat gesprek vertelde hij dat het lang niet gemakkelijk is om op deze manier politiek te bedrijven. Hij wordt continu tegengewerkt, en staat er heel vaak helemaal alleen voor.

Soms heb je dan best de neiging om de handdoek in de ring te gooien, gaf Omtzigt zelf ook toe. “Dat moment heb ik in al die drie dossiers ‒ dat onderzoek dat ik aan het doen was, dat moorddossier in Malta waar uiteindelijk ook een regering door protesten weg is gegaan, en hier ook. En ik had te maken met corruptie in mijn eigen fractie in Straatsburg, waarvoor ik in de Raad van Europa zit. Dat corruptieonderzoek heb ik getrokken. Mijn fractievoorzitter is recentelijk veroordeeld tot vier jaar cel. Dus iedereen die dacht dat het voor mij gezellig was in Straatsburg wil ik nog wel een keertje uit de droom helpen hoe dat ging. Het ging daar nog harder dan hier.”

“Ja, dat was weleens moeilijk…”

Dus daar heeft hij ook geen vrienden gemaakt?

“Nee, nou als je vrienden wilt maken, tja, met mijn manier van werken maak je geen vrienden,” aldus Omtzigt. “Tenminste niet ín Den Haag. Búíten Den Haag wordt het meer gewaardeerd.”

“Is dat dan soms niet eenzaam?”

“Ja, het is heel eenzaam. Maar elke keer als ik me dan eenzaam voelde dan kreeg ik of die zonen van de vermoorde journaliste aan de lijn en die wisten precies welke ministers daar verkeerd zaten, of ik kreeg slachtoffers van de toeslagenaffaire aan de lijn die het huis uitgezet waren. Dan dacht ik, ‘nou dan gaan wij nog wel even door.'”

Ook werd Omtzigt gevraagd naar de inhoud van zijn boek. Voor wie heeft hij het geschreven en waarom? Nou, antwoordde hij daarop, eigenlijk voor iedereen die het wil lezen. Maar de reden dat hij het geschreven heeft is dat hij heel kritisch is op de staat, maar dat het wel beter kán, en dat hij dit wil presenteren aan het volk.

“Ik kan natuurlijk constant blijven controleren en zeggen wat er niet goed is, en ik erger mij dus erg aan die Rutte-doctrine waardoor alles achter gehouden wordt. Maar ik vind ook dat ik het aan mijn stand verplicht ben om dan voorstellen te doen om dat recht te zetten,” aldus Omtzigt.

“Wij zien in Nederland dat macht en tegenmacht niet werken. En tegenmacht is nuttig om informatie boven tafel te krijgen, om als er iets mis gaat dat recht te kunnen zetten. Dus ik heb daarin tien voorstellen staan om ervoor te zorgen dat dat evenwicht er weer komt. Dat we niet bestuurd worden door een soort modellendictatuur. Want het zijn die modellen waar we allemaal naar kijken, van het CPB, van de koopkracht, van hoe het er uitziet, maar niet voor de mensen.”

“Dus ik vind dat er een grondwettelijk hof moet komen. We zijn het enige land waar je wel een grondwet hebt, maar je kunt er zelf geen recht aan ontlenen als Nederlander. We moeten de Tweede Kamer anders inrichten. We moeten de Tweede Kamer anders inrichten. We zijn met spoeddebatten bezig, maar we hebben de Commissie Rijksuitgaven, die 300 miljard controleert, afgeschaft.”

Dat moet dus anders, aldus Omtzigt. Dat moet béter.

Wat is het toch zónde dat deze man lid is van dezelfde partij als de autoritaire en onbeschofte faalminister Hugo de Jonge. Want dit zijn twee héél andere politici die een héél andere kijk op de politiek hebben. De één klungelt wat aan en blaft oppositieleden af, de andere gaat pal staan voor de rechtsstaat – ook als hij daarvoor politici in ‘zijn’ team moet aanvallen. Wat De Jonge en Omtzigt op hetzelfde moment bij hetzelfde CDA doen is mij écht een raadsel.