ZIEN! PvdA’er Nijboer noemt PVV’er Leon de Jong racist, dat had hij beter niet kunnen doen: ‘Kijk naar Asscher!’

PvdA’er Henk Nijboer dacht vanochtend weer even met een moralistisch toontje de PVV op hun plek te kunnen zetten en uitte in de Tweede Kamer allerlei beschuldigingen van racisme en discriminatie richting die partij. Maar PVV’er Leon de Jong slaat snoeihard terug en wijst hem op het feit dat het Nijboers eigen oud-partijleider Lodewijk Asscher was die medeverantwoordelijk was voor de toeslagenaffaire! Héél pijnlijk…

Het zijn rare tijden waarin een PVV’er vol-ko-men terecht een PvdA’er de mond weet te snoeren op het gebied van racisme en discriminatie. De rollen werden vanochtend in een overleg van de Kamercommissie voor Sociale zaken echt volledig omgedraaid. PvdA’er Henk Nijboer, zo blijkt wel, weet zich totaal geen houding te geven als Wilders-aanhanger De Jong hem de hypocrisie van racismebeschuldingen toont. Kijk maar:

#PvdA Nijboer aangepakt door #PVV @leondejong nadat Nijboer allerlei beschuldigingen van racisme en discriminatie uit richting de #PVV. Dat zijn oud partijleider #Asscher medeverantwoordelijk was voor de #toeslagaffaire is hij even vergeten en lacht hij weg. Bah! pic.twitter.com/PW4oYoW00A — Beps. (@VrouwvdVrijheid) February 1, 2021

Dit is echt een schot in de roos voor De Jong. Het gaat hier namelijk niet zomaar om wat algemene beschuldigingen van racisme en discriminatie waar Nijboer over begint. Het gaat hier over exact hetzelfde soort beleid als waar zijn oud-voorman Lodewijk Asscher verantwoordelijk voor was. Nijboer heeft duidelijk niet nagedacht over het supermakkelijke voorzetje wat hij De Jong hier meegeeft, want dit is voor hem wel echt héél gênant zo.

En het mooiste van alles is nog wel dat hij, vanaf het moment dat de ironie hem duidelijk wordt, gewoon blijft wrijven in z’n zelfgecreëerde vlek. Hij lacht de kritiek van De Jong namelijk alleen maar weg. Dan zie je ook meteen dat het moralisme voor linkse lui zoals Henk Nijboer puur een debattechniek is, want enige vorm van zelfreflectie is hen totaal vreemd. Maar dat is hun zaak: wij hebben er weer een mooi ontmaskerfilmpje bij om fijn van te genieten!