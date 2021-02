Zucht! Ons ‘eigen’ Janssen-vaccin goedgekeurd in VS, maar Nederland moet na goedkeuring nog lange tijd wachten

Nog steeds lijkt Nederland achter de feiten aan te lopen wat betreft de regeling van vaccins. De Amerikanen hebben inmiddels het vaccin van het Nederlandse bedrijf Janssen goedgekeurd. Ondertussen zijn we hier in Nederland en de EU weer een stuk trager. En zelfs als het wordt goedgekeurd moeten we nog een vrij lange tijd wachten op de levering ervan.

De Amerikanen verwachten eind maart al zo’n 20 miljoen burgers ermee te kunnen vaccineren, maar waarom gaat het zo lang duren in Nederland? Als het middel ook door het Europese Geneesmiddelenbureau wordt goedgekeurd is het wachten op de Europese Commissie. Die gaat bepalen of het mag worden toegelaten tot de Europese markt, vervolgens moet de Gezondheidsraad nog een advies uitgeven voor welke groepen het vaccin het beste kan worden toegediend, zo meldt RTL Nieuws.

De verstikkende bureaucratie binnen de EU en Nederland zorgt ervoor dat we enorm traag handelen. In deze crisistijd wordt maar weer eens duidelijk dat we vaak genoeg de langzaamste zijn. Ondanks de crisistijd reageert onze overheid enorm log op alle ontwikkelingen. En de burger is hier de dupe van.

Bovendien helpt het niet dat de EU ook nog eens alles wil ‘regelen’ – want zoals bleek bij het vaccin van AstraZeneca liep dat uit op een grote blamage.

Voorlopig moeten Nederlanders dus nog even wachten op het Leidse vaccin. Terwijl de Amerikanen al massaal mensen gaan prikken.