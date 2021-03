Achterlijke faalclowns Ollongren en Jorritsma geven opdracht terug na “Omtzigt functie elders”-debacle

SP’ers, CDA’ers, zelfs Lilianne Ploumen. Allemaal zijn ze woest. Op Ollongren. Want die was zo dom om een document open en bloot met zich mee te dragen over de formatiegesprekken. “Positie Omtzigt, functie elders,” stond er onder meer in te lezen. En ook: “Linkse partijen hielden elkaar niet echt vast.” Reden voor iedereen dus om woest te zijn. Heel erg woest. Witheet. Ollongren moet daarom opstappen, vinden ze. En zie, ze worden meteen op hun wenken bediend. Want inderdaad, Ollongren en Jorritsma hebben de formatieopdracht teruggegeven. Aan de man die hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk is voor het aandachtspunt “positie Omtzigt, functie elders”: Mark Rutte himself.

Toen de foto viraal ging van aandachtspunten in de tweede ronde van de verkenningsgesprekken ontplofte er iets in Den Haag. Vooral het zinnetje “Omtzigt functie elders” zette kwaad bloed. Journalisten én politici, allemaal zeiden ze het vreselijk te vinden. Amateuristisch, belachelijk, maar ook onethisch (over Omtzigt) en onwaar (over de linkse eensgezindheid). Zie hier de enigszins activistische tweets van HP de Tijd journalist Ton F. van Dijk:

#Ollongren en #Jorritsma zouden beter meteen hun opdracht terug kunnen geven. Dit is niet het nieuwe leiderschap van #D66 waar velen ook gestemd hebben. Ordinaire machtspolitiek. Wat een ravage. #Omztigt — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) March 25, 2021

Ik word hier inderdaad activistisch van @OzcanAkyol: Think about it. #Omtzigt werd vorige week massaal gekozen als vertegenwoordiger van het volk. Zonder last. En intussen praten de 'regenten' #Ollongren en #Jorritsma kennelijk over een nieuwe baan voor hem? — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) March 25, 2021

Pritt van GeenStijl vatte samen hoe het er in het Torentje aan toe is gegaan vandaag:

De @minpres is nu zo hard met deuren aan het slaan dat het in Groningen trilt. — Pritt (@Pritt) March 25, 2021

SP-leider Lilian Marijnissen was woest. Ten eerste omdat er tijdens de formatie blijkbaar “over kritische Kamerleden” wordt gesproken, maar ook omdat er andere informatie zichtbaar was, bijvoorbeeld over de houding van de linkse partijen (die elkaar volgens Ollongren “niet vast” leken te houden):

Volkskrant-redacteur Frank Hendrickx berichtte om 12:04 uur dat het vertrekt van Ollongren als verkenner “onvermijdelijk” leek te zijn. Daarbij baseerde hij zich op meningen “achter de schermen bij betrokken partijen.” Zo leuk dat dit “achter de schermen” meteen met zo’n ‘journalist’ gedeeld wordt, hè? Je denkt bijna dat ze continu samen een spelletje spelen met elkaar. Maar dat geheel terzijde:

Vertrek van Ollongren als verkenner lijkt onvermijdelijk, zo valt achter de schermen bij betrokken partijen te horen. — Frank Hendrickx (@FrankHendrickx) March 25, 2021

Zelfs PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen liet meteen van zich horen. Dat over het niet vasthouden van elkaar, dat was een leugen!

Het is me het dagje wel voor @KajsaOllongren. Dan toch nog maar even voor de zekerheid: positie van de PvdA was en is niet zonder andere linkse partij aan tafel. — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) March 25, 2021

En toen kwam om 12:41 uur het verlossende woord: Ollongren en Jorritsma geven hun verkenningsopdracht inderdaad terug.

BREEK: Jorritsma en Ollongren geven opdracht terug. #formatie — Pim van den Dool (@pimvandendool) March 25, 2021

In een verklaring stellen de twee dat “door het naar buiten komen van deze notities ze hun werk niet meer onbevangen en onbevooroordeeld kunnen voortzetten.” Daarom beëindigen ze hun werkzaamheden per direct.

Deze druk heeft ervoor gezorgd dat verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma hun ‘opdracht’ in recordtijd terug hebben gegeven. Hilarisch.

Met andere woorden, Mark Rutte is erin geslaagd om niet één, maar twéé mensen voor de bus te gooien in een nieuwe poging zichzelf te beschermen. Want ja, zoals wij al eerder uitlegden komt dat punt over Omtzigt vrijwel zeker van hem… aangenomen dat Wopke Hoekstra de waarheid vertelt als hij zegt dat het niet bij het CDA zelf vandaan komt, tenminste.

De vraag is nu: laat het CDA, en dan met name Pieter Omtzigt zelf – de verantwoordelijken hiermee wegkomen? Want ze maken nu ‘het uitlekken’ van de inhoud van de gesprekken het probleem. Maar dat lekken zelf is het probleem niet – nou ja, de foto – maar de specifieke inhoud, namelijk dat de betrokken partijen het klaarblijkelijk hebben over het wegpromoveren van een ongekend, maar kritisch Kamerlid!