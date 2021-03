Paniek bij CDA! Wopke Hoekstra reageert: ‘Omtzigt functie elders is niet met mij besproken!’

Het is paniek bij het CDA. Wopke Hoekstra himself heeft meteen gereageerd op het inkijkje in het formatiedocument van minister/verkenner Kajsa Ollongren waarin onder meer staat dat Pieter Omtzigt de Tweede Kamer uitgeduwd wordt en “elders” een “andere functie” krijgt. “Bizar,” noemt Hoekstra het, waarna hij ten stelligste beweert dat dit onderwerp in het geheel niet met hem besproken is.

Zoals wij eerder vandaag al berichtten is er iets heel opmerkelijks gebeurd. Want toen verkenner Kajsa Ollongren het Binnenhof vandaag verliet hield ze per ongeluk een formatiedocument open en bloot naar de camera toe. Een oplettende fotograaf maakte daar een foto van… en zo kon heel Nederland opeens zien dat onder het kopje “CDA” staat: “Positie Omtzigt, functie elders.”

Explosief: verkenner Ollongren hield formatiedocument bij het weg gaan open en bloot naar fotografen gekeerd. pic.twitter.com/5jyVqp7JBk — Inge Lengton (@IngeLengton) March 25, 2021

Het is natuurlijk een grove schande, maar wel bewijs eens te meer dat Omtzigt absoluut niet populair is in Den Haag. Ze willen van hem af.

De vraag is nu: van wie komt dat punt? Is het afkomstig van het CDA zelf? Wil Wopke Hoekstra zelf af van Omtzigt en praat hij daar open en bloot over met Mark Rutte en Sigrid Kaag? Of is het afkomstig van één van die andere twee?

Nou, Hoekstra heeft publiekelijk al snel gereageerd. Niet zo gek natuurlijk, want ook hij beseft dat deze ene foto het CDA kan doen exploderen. Omtzigt kreeg bij de afgelopen verkiezingen immers genoeg stemmen voor vijf zetels. Als die man op zo’n manier behandeld wordt door zijn partijgenoten, nou, dan kon de vlam weleens héél snel in de pan slaan.

“Bizar, dit inkijkje in de aantekeningen van verkenner Ollongren,” schrijft Hoekstra op Twitter. “Onderwerpen die geen van allen met mij zijn besproken en waar zij ook niet over gaat.”

Bizar, dit inkijkje in de aantekeningen van verkenner Ollongren. Onderwerpen die geen van allen met mij zijn besproken en waar zij ook niet over gaat. #CDA — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) March 25, 2021

Met andere woorden, hij ontkent dat dit afkomstig is van het CDA zelf, en zelfs dat er ook maar over gesproken is.

Liegt hij? Dat kan best. Maar ik denk dat er best wat te zeggen valt voor het standpunt dat Hoekstra voor eenmaal de waarheid verkondigt. Want als je goed naar het document kijkt dan zie je dat daar helemaal bovenaan staat: “Aandachtspunten 2e ronde.” Die tweede ronde begint met Rutte en Kaag, niet met Hoekstra. Sterker nog, er stond niet eens een gesprek met hem gepland voor vandaag.

Dit betekent dus dat het punt hoogstwaarschijnlijk afkomstig is van één van de twee andere partijleiders. En ja, dan komen we logischerwijze toch echt uit bij Rutte. Want tussen Rutte en Omtzigt botert het al tijden niet. Omtzigt hijgt Rutte al sinds MH17 in de nek, en nu met de toeslagenaffaire is hun relatie écht totaal verziekt.

Het is een publiek geheim dat Rutte af wil van Omtzigt. Al veel langer. In dat licht bezien zou hij de meest waarschijnlijke bron van dit punt over Omtzigt zijn: in onderhandelingen met het CDA duidelijk maken dat als het CDA mee wil doen, dat de partij Omtzigt dan moet lozen, bijvoorbeeld door hem een mooie functie elders te geven. Wegpromoveren noemen ze dat.

Zo kan Rutte, die door de waakhond Omtzigt steevast op zijn fouten wordt gewezen, weer wat rustiger slapen. Eén kritisch Kamerlid minder. Dit is natuurlijk speculatie, maar wel gegrond: gebaseerd op feiten én kennis van de verhoudingen op en rond het Binnenhof.

Het woord is nu aan Pieter Omtzigt. Het doel van het partijkartel is duidelijk: ze willen van hem af. Nu is het tijd voor hem om te bewijzen dat hij voor niemand bang is. Ga de strijd aan, sla terug! Zo’n 350.000 mensen hebben op hem gestemd. Die kan en mag hij niet teleurstellen door de politiek nu zijn rug toe te keren.

Nee, als het CDA hem niet verdedigt, als hij daar niet welkom is, nou dan zit er maar één ding op: weggaan bij het CDA en zijn eigen partij beginnen. Met zoveel voorkeursstemmen heeft hij die zetel de komende vier jaar veilig in handen.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van de fantastische DDS-Groep op Facebook-alternatief MeWe!

Dus kom op voor jezelf én voor je kiezers, Pieter! Wees strijdbaar! Als je niet meer bínnen het CDA een luis in de pels kan zijn, dan maar daarbuiten!