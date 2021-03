Amsterdamse winkeliers extreem hard geraakt door lockdown: winkelpanden staan massaal leeg

De coronacrisis heeft voor een enorme winkelpandleegstand gezorgd in Amsterdam. De situatie is zelfs zo erg dat men verwacht dat volgend jaar zo’n 14,6 procent van de winkelpanden leeg staat in de hoofdstad. En het kabinet is verbaasd dat het draagvlak voor de coronamaatregelen verminderd is? Niet gek als ondernemers nauwelijks overeind blijven.

De hoofdstad van Nederland ziet de grootste stijging van het verwachte aantal lege winkelpanden. Onderzoekers vrezen voor twee zware jaren. Volgend jaar zou de leegstand kunnen groeien naar bijna 15 procent – tot voor kort was dit 5,5 procent.

Onderzoeker Gertjan Slob zegt hierover tegen het Parool dat de cijfers misschien nog slechter worden:

“Toen we dit rapport schreven, wisten we niet dat er nog een lockdown voor winkels zou komen. Dus ik denk dat de cijfers zelfs nog iets negatiever uitvallen.”

Ondanks alle ‘steun’ vanuit de overheid redden veel ondernemers het niet in Amsterdam. De stad is simpelweg onbetaalbaar voor ondernemers, en al helemaal als zij maandenlang hun deuren dicht moeten houden. Onderzoeker Slob vreest voor een kettingreactie; wanneer veel kleine ondernemers verdwijnen uit de stad verdwijnen ook tal van banen:

“Dadelijk ontstaat de situatie dat de stad niet alleen onbetaalbaar wordt om in te wonen, maar dat er ook nog eens geen werk meer te vinden is voor lager opgeleiden. Dan verandert het centrum in een yuppenstad en worden anderen de stad uitgedreven.”

2020 was een rampjaar voor winkeliers en ondernemers, en tot op heden is 2021 ook alles behalve een goed jaar te noemen. In Amsterdam ziet men de desastreuze gevolgen van de coronacrisis al.