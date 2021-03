Amsterdamse winkeliers extreem hard getroffen door coroncrisis: 20% minder winkels in de binnenstad

De Nederlandse hoofdstad is bijzonder hard getroffen door de coronacrisis. Doordat 2020 een rampjaar was en het toerisme op z’n gat lag konden veel winkeliers nauwelijks rondkomen. De Amsterdamse binnenstad zag zo een vijfde van haar winkels de deuren definitief dichtdoen. En nog steeds dreigen veel ondernemers er mee te moeten stoppen.

Uit de jaarlijkse Amsterdam City Index blijkt dat de binnenstad extreem harde klappen heeft mogen ontvangen in 2020, en op dit moment nog steeds financieel harde klap ontvangt. Ruim de helft van de ondernemers zegt er slecht tot zeer slecht voor te staan. En al 20 procent van de winkeliers heeft haar deuren definitief moeten sluiten. Veel ondernemers zijn niet te spreken over de gemeente, zij hekelen het gebrek aan steun vanuit de politiek, zo meldt AT5.

Al langer klagen Amsterdamse ondernemers over de gemeente. Zij merken op dat de politiek hun overlaadt met regelgeving waardoor het vaak onmogelijk wordt om financiële steun te krijgen.

Dit is helaas goed terug te zien in het aantal faillissementen; als een vijfde van de winkels in de binnenstad door de crisis failliet is gegaan dan mag je je als bestuurlijke elite wel even achter de oren krabben.

Het blijven voorlopig nog wel even uitzichtloze tijden voor veel ondernemers. Het wantrouwen tegen zowel de centrale als lokale overheid groeit enorm onder ondernemers. En dat is niet gek als zij allemaal collega’s zien die hun levenswerk niet kunnen voortzetten.