Angstige schooldirecteur jaagt ouders en docenten schrik aan na corona-uitbraak onder kleuters: ‘Het is een hel!’

Dertig gezinnen in het Noord-Hollandse Middenbeemster zitten in quarantaine omdat er, aldus testen, een ‘corona-uitbraak’ is geweest op basisschool De Blauwe Morgenster. Om hoeveel besmette leerlingen het gaat wordt niet gemeld, maar wel weten we dat het om groepen 1, 2, en 3 gaat. “Het lijkt erop dat de uitbraak nu tot stilstand komt,” aldus directrice Maartje Syrier tegen de Telegraaf. Gelukkig maar, want oh, oh, oh, iedereen is volgens haar heel erg bang. Leerlingen, leraren, én ouders.

Volgens Syrier zit “de schrik” er echt in. “We houden ons op school aan de gebruikelijke maatregelen, maar afstand houden bij de kleuters is onmogelijk. De kinderen spelen samen en de leerkrachten zijn ook dichtbij om met van alles te helpen,” zegt ze.

Ja, dat is nogal logisch. En daar moet je ook vooral niet aan willen tornen. Kleuters hebben dat persoonlijke contact nodig. Als je ze dat ontneemt is het medicijn duizendmaal erger dan de kwaal, zeker voor kinderen die ‒ weten we al langer ‒ maar heel weinig risico lopen voor corona.

Voor kinderen is Covid dus niet gevaarlijk. Ja, er zijn ongetwijfeld een paar uitzonderingen te bedenken, maar voor het doorsnee kroost geldt: het risico dat ze ernstig ziek worden door corona is vrijwel nihil. Toch zegt de directrice dat ze door “een hel” gaan. “Het houdt ons continu bezig,” zegt ze ondermeer, en “we functioneren, maar daar is alles mee gezegd.” Ook maken ze zich heel erg “zorgen.” “Als docent loop je een risico,” voegt ze toe, want als docenten moet je gewoon naar school. “Dat maakt ons soms angstig.”

Oké, even pas op de plaats maken. Het coronavirus is natuurlijk geen pretje. Maar deze overdreven angstige reacties zijn volstrekt bezopen. Zoals Thierry Baudet weleens zegt, het gaat niet om ebola. Als een docent in een bepaalde risicogroep valt kan je daar rekening mee houden, bijvoorbeeld door haar naar huis te sturen als er een hoegenaamde “corona-uitbraak” is.

Maar voor de rest is het volstrekt belachelijk om als kippen zonder kop rond te rennen. Geloof mij niet? Kijk dan maar naar het coronadashboard van de overheid zelf.

Dat zegt alles. Gewoon rustig blijven ademen zeg, en die “angst” van je afwerpen, want kinderen voelen het als je bang bent, wat een negatieve invloed heeft op hun geestelijke welzijn.