Anthony Fauci duwt kinderen diep de corona-ellende in: ‘Alleen gevaccineerde kids mogen zonder mondkapje spelen!’

Het hoofd van de Amerikaanse versie van het RIVM, Anthony Fauci, zegt dat kinderen pas zonder mondkapje op met elkaar mogen spelen als ze gevaccineerd zijn. Tot die tijd moeten ze dat mondkapje dus blijven dragen. Want, oh, oh, oh, anders kunnen ze mogelijk zomaar besmet raken.

De directeur van het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci, is weer eens in het nieuws gekomen omdat hij een controversiële uitspraak heeft gedaan. Want, zei Fauci afgelopen zondag in het TV-programma Face the Nation, gevaccineerde ouders moeten hun kinderen nog steeds goed in de gaten houden als die met andere kinderen spelen.

“De kinderen kunnen nog altijd besmet raken,” aldus Fauci. Kijk, ging hij verder, volwassenen die gevaccineerd zijn hoeven “niet altijd” mondkapjes te dragen als ze bij elkaar zijn, maar wat kinderen betreft is het een heel ander verhaal. Dit omdat kinderen nóg niet gevaccineerd worden in Amerika.

“Als de kinderen de gemeenschap in gaan wil je dat ze een mondkapje blijven dragen als ze in groepen bij elkaar komen of zich mengen met leden van andere huishoudens,” concludeerde Fauci.

Nu is het merkwaardige dat het coronavirus heel weinig impact heeft op kinderen. En aangezien de ouders van de kinderen in het voorbeeld van Fauci al gevaccineerd zijn is het ook geen argument om te stellen dat ze hun ouders mogelijk in gevaar brengen… of hun grootouders. Want die zijn allemaal ingeënt.

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vindt de uitspraak van Fauci daarom volstrekt bezopen. “Deze man is knettergek,” schrijft Baudet dan ook:

Deze man is knettergek. https://t.co/4ByGrJbvDK — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 29, 2021

Eerder kwam diezelfde Anthony Fauci in het nieuws omdat hij “hoopt” dat kinderen al vanaf zes maanden oud al begin 2022 gevaccineerd kunnen worden:

Dr. Fauci hopes to be able to vaccinate children as young as 6-months by the beginning of 2022 pic.twitter.com/XdFerP3jvA — Breaking911 (@Breaking911) March 17, 2021

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van de fantastische DDS-Groep op Facebook-alternatief MeWe!

Welkom in het nieuwe, dystopische normaal van Fauci. Waar iedereen permanent rondloopt met een mondkapje, ongeacht je leeftijd. Zelfs de peuters ontspringen de dansen niet.