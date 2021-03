Baudet krijgt weer gelijk: ook tellen van briefstemmen verloopt ‘rommelig’

Ongelofelijk! Eerder vandaag liet een gemeente al weten dat maar liefst 8,5 procent van de ontvangen briefstemmen ongeldig waren en nu blijkt het ook bij het stemmen tellen af en toe terdege mis te gaan!

De NOS heeft een fragment laten zien waarop pijnlijk duidelijk wordt hoe snel er fouten worden gemaakt bij zowel het stemmen per brief als bij het tellen ervan. FvD-leider Thierry Baudet eist zijn gelijk op en reageert in een tweet:

Dat hoongelach toen ik weken geleden al aandacht vroeg voor de gevaren van briefstemmen. Alsmaar dat schaapachtige lachen, het beschuldigen (“complot!”, “wappie!”) van de sukkels die ons land besturen en de media vormen. Ze struikelen van de ene blunder naar de andere! #FVD pic.twitter.com/K6nfJmfWEL — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 15, 2021

Bij het poststemmen is het niet de bedoeling dat het stembiljet en de stempas in dezelfde envelop worden opgestuurd. Dan is de stem namelijk niet anoniem meer als de envelop zou worden geopend. Om die reden worden die stemmen momenteel ongeldig verklaard.

De vrouwen uit het bovenstaande fragment lijken er echter geen problemen mee te hebben om de stem “weer geldig” te maken en openen gewoon die enveloppen! Gelukkig tikt iemand ze snel weer op de vingers en vertelt ze dat dit absoluut niet de bedoeling is, maar het kwaad is al geschied. Het is zo klaar als een klontje dat de instructies voor het briefstemmen en het tellen van diezelfde stemmen te onduidelijk zijn.

Wat een wanorde! Je gaat er bijna van denken dat deze regering letterlijk niets kan.