Bedankt, Ollongren! Drama rondom poststemmen: in Bernheze is 8,5% (!) ongeldig

Stemmen per post leek vanaf het begin al één groot drama te worden. Minister Ollongren (D66) beloofde beterschap en verzekerde ons ervan dat het hele proces hartstikke makkelijk en “logisch” zou worden. Met wat duidelijke instructies zou er niets aan de hand moeten zijn, verzekerde de D66-vicepremier ons. En nu komt de gemeente Bernheze dus tóch met het bericht dat maar liefst 8,5 procent van de poststemmen tot nu toe ongeldig zijn, en worden afgekeurd.

“Bij reguliere verkiezingen is meestal ongeveer 0,3 procent van de stemmen ongeldig”, zo stelt de NOS. Maar in Bernheze zien we dát getal dit jaar vermoedelijk véél hoger zal liggen. De instructies bij de poststemmen zijn dermate onduidelijk dat maar liefst 8,5% ongeldig is en dus niet meetelt voor de einduitslag.

We hebben hier dus te maken met een enorme stijging in het aantal ongeldige stemmen. Het is te hopen dat de gemeente Bernheze de uitzondering is, maar de kans zit er dik in dat er nog veel meer gemeentes zullen zijn die zo’n enorme toename in het aantal ongeldige stemmen zullen gaan zien. In de weken voor de verkiezingen ging het namelijk al in zeker drie gemeentes mis.

In de meeste gevallen blijken de stempas en het stembiljet in dezelfde envelop te zitten. Zou een teller de envelop openmaken, dan kan diegene dus zien wie waarop heeft gestemd.

“Het is gewoon zonde want zo gaan heel veel stemmen verloren”, zegt de voorzitter van het stembureau. “Maar we volgen de instructie van het ministerie. Die kunnen we niet op eigen houtje veranderen.”

De enveloppen die zowel de stempas als het stembiljet bevatten worden nu apart gehouden. De kans bestaat immers dat Ollongren de stemmen alsnog mee gaat laten tellen, wat dus zou betekenen dat er kan worden ingezien wie waarop heeft gestemd! En dat is een enge gedachte, want de voorzitter van het stembureau in Bernheze zegt:

“We zijn benieuwd hoe andere gemeenten dit hebben ervaren, want ik kan me niet voorstellen dat het alleen bij ons zo vaak verkeerd is gegaan.”

We konden het allemaal aan zien komen, maar Ollongren moest en zou het poststemmen erdoor drukken. En nu zitten we met de gebakken peren… Dankzij de minister die ook eerder al het referendum afschafte.